Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;

Σε αντίθεση με τον πληθωρισμό, το κόστος της επιστροφής των παιδιών στο σχολείο δεν δείχνει σημάδια μείωσης, τουλάχιστον στις περισσότερες από τις μεγαλύτερες οικονομίες στην Ευρώπη.

Τα έξοδα οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στα σχολικά βιβλία, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του συνολικού κόστους, καθώς και στις σχολικές εκδρομές και τα γεύματα.

Πέρα όμως από τις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, «αλμυρό» είναι το «πρώτο κουδούνι» και στις μικρότερες, όπως στην Ελλάδα.

Θα παραμείνουν σταθερές, λέει ο Θεοδωρικάκος, αλλά…

Συνάντηση με τον Τάκη Θεοδωρικάκο είχαν πρόσφατα οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ, κατά τη διάρκεια της οποίας δεσμεύτηκαν ότι οι τιμές στα σχολικά είδη θα παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024.

«Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οι οικογένειες με παιδιά σε σχολική ηλικία έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις τιμές των σχολικών ειδών. Ύστερα από συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ανέλαβαν τη δέσμευση οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024. Είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη, που ελπίζω να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις», ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ωστόσο, οι τιμές του 2024 δεν θα έλεγε κανείς πως ήταν και… φθηνές. Σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ (στοιχεία Ιουλίου 2024), η γραφική ύλη και τα υλικά σχεδίασης είχαν ακριβύνει από τον Σεπτέμβριο του 2023 κατά 2,8%.

Ένας μισθός για εκπαιδευτικές δαπάνες στην Ελλάδα

Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι σύμφωνα με έρευνα κοινής γνώμης, που διεξήγαγε το 2024 η εταιρεία δημοσκοπήσεων Alco για λογαριασμό του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, το ένα στα δύο νοικοκυριά πλήρωσε πάνω από 500 ευρώ το μήνα για εκπαιδευτικές δαπάνες εν γένει, οι οποίες είναι άρρηκτες δεμένες με τα σχολικά έξοδα.

Το δείγμα αφορούσε σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με παιδιά στην εκπαίδευση. Οι δαπάνες μεταξύ άλλων περιελάμβαναν: δίδακτρα ξένων γλωσσών, μουσική – αθλητικές δραστηριότητες (ένας στους τέσσερις γονείς) και φροντιστήριο (το 36% των γονέων).

Από το δείγμα των ερωτηθέντων, το 20% πλήρωνε ως 200 ευρώ το μήνα, το 31% από 251-500 ευρώ το μήνα, το 19% από 500 ως 750 ευρώ το μήνα και το 15% από 750 ως 1000 ή πάνω από 1000 ευρώ το μήνα.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.in.gr πατώντας ΕΔΩ