Τριπλασιάζονται οι δαπάνες έως 2040 για ταξίδια αναψυχής- Ποιοι κάνουν περισσότερες διακοπές

Δεν χρειάζονται στατιστικά στοιχεία για να διαπιστώσει κανείς ότι τα αεροδρόμια και τα αεροπλάνα είναι πολύ πιο γεμάτα από ό,τι παλιά. Αλλά μια έκθεση της Boston Consulting Group περιγράφει πόσο γρήγορα αναπτύσσεται η ταξιδιωτική βιομηχανία. Η παγκόσμια ανασκόπηση της εταιρείας για τα ταξίδια αναψυχής, βασισμένη σε έρευνα σχεδόν 5.000 ταξιδιωτών, εκτιμά ότι οι ετήσιες καταναλωτικές δαπάνες για ταξίδια θα τριπλασιαστούν, από 5 τρισ. δολάρια το 2024 σε 15 τρισ. δολάρια το 2040.

Εάν επαληθευτεί η πρόβλεψη, ο κλάδος θα ξεπεράσει τόσο την φαρμακοβιομηχανία όσο και τη μόδα. Αυτή η δυναμική δεν προέρχεται από τις ΗΠΑ ή την Ευρώπη, σύμφωνα με την έκθεση. «Οι αναδυόμενες αγορές πρόκειται πραγματικά να οδηγήσουν σε σημαντική ανάπτυξη, χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Σαουδική Αραβία», τονίζει η Λάρα Κόσλοου, ανώτερη συνεργάτιδα στην BCG και μία από τους συγγραφέων της έκθεσης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η ανάπτυξη της μεσαίας τάξης στις αναδυόμενες αγορές δημιουργεί καταναλωτές που ενδιαφέρονται για Ιeisure travel – όπως ακριβώς η άνοδος των μικρομεσαίων στις ΗΠΑ πριν από πολλές δεκαετίες. Η Κίνα πρόκειται να γίνει η χώρα με τις υψηλότερες δαπάνες για αναψυχή, οι οποίες προβλέπεται να αυξηθούν κατά περισσότερο από 10% ετησίως.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι τα ταξίδια αναψυχής βρίσκονται σε άνοδο και αυτή η τάση συνεχίζεται εδώ και καιρό», υπογράμμισε, ενώ εξεπλάγην όταν διαπίστωσε ότι το 70% των ταξιδιωτών από αναδυόμενες αγορές προσθέτουν ένα στοιχείο αναψυχής στα επαγγελματικά τους ταξίδια, μια πρακτική που είναι πολύ λιγότερο συνηθισμένη στις ΗΠΑ. Τα εγχώρια ταξίδια εντός της χώρας καταγωγής ενός ταξιδιώτη αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία της ζήτησης.