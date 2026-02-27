Φάρμακα για αδυνάτισμα: Ποιο είναι το καθημερινό χάπι που υπόσχεται μεγαλύτερη απώλεια βάρους

Ένα νέο χάπι φαίνεται πως μπορεί να προσφέρει πιο αποτελεσματική απώλεια σύμφωνα με πρόσφατη κλινική μελέτη. Τα ευρήματα δημιουργούν προσδοκίες για μια βελτιωμένη εναλλακτική λύση χωρίς ενέσεις σε σχέση με τα ήδη γνωστά φάρμακα Wegovy και Mounjaro.

Το νέο φάρμακο, με δραστική ουσία ορφοργλιπρόνη (orforglipron, που αναπτύσσεται από τη Eli Lilly) προορίζεται για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2. Δρα στους υποδοχείς GLP-1 , όπως και η σεμαγλουτίδη, συμβάλλοντας στη μείωση του σακχάρου στο αίμα, στην επιβράδυνση της πέψης και στη μείωση της όρεξης. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι όμως πως σε αντίθεση με τα χάπια σεμαγλουτίδης, δεν χρειάζεται να λαμβάνεται με άδειο στομάχι, κάτι που διευκολύνει σημαντικά την καθημερινή χρήση.

Σημειώνεται πως η σεμαγλουτίδη είναι το μοναδικό φάρμακο της κατηγορίας GLP-1 για τον διαβήτη τύπου 2 που κυκλοφορεί σε μορφή χαπιού στις ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής, η ορφοργλιπρόνη δεν έχει λάβει έγκριση.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του thetoc.gr πατώντας εδώ