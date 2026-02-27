Μηνιγγίτιδα στα παιδιά: Συμπτώματα, αίτια και η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Η μηνιγγίτιδα ορίζεται ως η σοβαρή φλεγμονή των μηνίγγων, των μεμβρανών δηλαδή που προστατεύουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Αν και μπορεί να οφείλεται σε ποικίλους παθογόνους μικροοργανισμούς, οι ιοί και τα βακτήρια αποτελούν τις κύριες αιτίες. Ενώ η ιογενής μορφή της είναι η συχνότερη και συνήθως εξελίσσεται ήπια, η βακτηριακή μηνιγγίτιδα είναι η πλέον επικίνδυνη. Η εξέλιξή της είναι ραγδαία και μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμες νευρολογικές βλάβες ή να αποβεί μοιραία μέσα σε λίγες μόνο ώρες, εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα σε ενήλικους και παιδιά.

Σύμφωνα με δημοσίευση στο The Lancet Neurology, εκτός από τη θνησιμότητα, η μηνιγγίτιδα μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνιες επιπλοκές, όπως γνωστική εξασθένηση, απώλεια ακοής, κινητική αδυναμία ή παράλυση, αταξία ( έλλειψη συντονισμού κινήσεων) και επιληψία.

