Φάρμακα για την παχυσαρκία: Ποια η σχέση τους με τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Μια νέα αμερικανική μελέτη ρίχνει φως σε μια αναπάντεχη, αλλά ελπιδοφόρα πτυχή των φαρμάκων GLP-1, τα οποία έχουν γίνει γνωστά τα τελευταία χρόνια για τη συμβολή τους στην απώλεια βάρους.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο (UCSD) διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου που λάμβαναν φάρμακα αυτής της κατηγορίας εμφάνισαν θεαματικά χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας σε σχέση με όσους δεν τα χρησιμοποιούσαν.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Cancer Investigation, βασίστηκε στην ανάλυση χιλιάδων περιστατικών από το σύστημα υγείας του University of California Health. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μείωση των θανάτων ήταν ιδιαίτερα αισθητή σε ασθενείς με παχυσαρκία, δηλαδή με δείκτη μάζας σώματος (BMI) άνω του 35, γεγονός που υποδεικνύει ότι η θετική επίδραση των φαρμάκων συνδέεται άμεσα με τη ρύθμιση του μεταβολισμού.

Από τα φάρμακα διαβήτη στη μείωση του κινδύνου θανάτου

Τα φάρμακα της κατηγορίας GLP-1 όπως το Ozempic, το Wegovy και το Mounjaro, σχεδιάστηκαν αρχικά για τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Ωστόσο, η ικανότητά τους να μειώνουν την όρεξη, να προκαλούν απώλεια βάρους και να βελτιώνουν τη λειτουργία του μεταβολισμού τα έχει καταστήσει ιδιαίτερα δημοφιλή.

