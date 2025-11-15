Δωρεάν επιμορφωτικό «Από την Κρίση στη Μεταμόρφωση: Ηγεσία, Ανθεκτικότητα & Καινοτομία στη Σύγχρονη Κοινωνία»

Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αρκαδίας, προσφέρει ένα καινοτόμο, εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, απευθυνόμενο σε όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στα πεδία της Ηγεσία, της Ανθεκτικότητα & της Καινοτομίας στην Σύγχρονη Κοινωνία.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων, ενισχύοντας παράλληλα την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας τους.

Το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν:

Επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό κ.ά.)

Επαγγελματίες από άλλους επιστημονικούς ή διοικητικούς κλάδους με ενδιαφέρον στον χώρο της υγείας και όχι μόνο.

Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές συναφών πεδίων.

Εκπαιδευτικούς, ερευνητές και στελέχη οργανισμών που επιθυμούν να ενσωματώσουν πρακτικές καινοτομίας και αλλαγής στο έργο τους.

Δομή και Διάρκεια Προγράμματος

Διάρκεια: 6 μήνες

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης: 450 ώρες

Μορφή Παρακολούθησης: Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning)

Απαιτήσεις Ολοκλήρωσης: Συστηματική μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και υποβολή τελικής εργασίας (~2.000 λέξεων).

Πλεονεκτήματα Συμμετοχής

Δωρεάν συμμετοχή χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Ευελιξία στη μάθηση, χάρη στην εξ αποστάσεως και ασύγχρονη φύση του προγράμματος.

Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από τη ΣΑΕΚ του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης .

Μη χάσετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε ένα υψηλού επιπέδου επιμορφωτικό πρόγραμμα, το οποίο προσφέρεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση και μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης. Στην εποχή της διαρκούς μεταβολής, εκείνοι που επιλέγουν να σταθούν παθητικοί παρατηρητές μένουν πίσω. Εσείς επιλέξτε να ηγηθείτε της αλλαγής. Επενδύστε στον εαυτό σας, αποκτήστε σύγχρονες και άμεσα εφαρμόσιμες δεξιότητες και συμβάλλετε ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου, καινοτόμου και ανθρώπινου συστήματος υγείας.

Κάντε την εγγραφή σας σήμερα στο: https://forms.gle/sEmBY8NiviWEUpSe9 και γίνετε μέρος μιας κοινότητας επαγγελματιών που διαμορφώνει το μέλλον της μέσα από τη γνώση, τη συνεργασία και την αλλαγή.

Υποβολή Αιτήσεων και Επικοινωνία:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 30 Νοεμβρίου 2025.

Επικοινωνία για πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Προγράμματος:

Email:[email protected]

Tel:2713 601971, 2713 601728, και 6947 078332