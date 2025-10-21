Φοινικούντα: «Ένας κατηγορούμενος προσπαθεί να κρύψει στοιχεία» – Έρχονται 3 νέες συλλήψεις, εμπλέκεται και γυναίκα

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, με τις Αρχές να βρίσκονται ένα βήμα πριν την έκδοση τριών νέων ενταλμάτων σύλληψης.

Kαθοριστικά για την υπόθεση θεωρούνται τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου για επτά κινητά τηλέφωνα. Οι αστυνομικοί χρειάζονται από 24 έως 48 ώρες για να επεξεργαστούν τα αποτελέσματα και να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Εκτιμούν πως αυτά θα δώσουν απαντήσεις και ενδεχομένως να δείξουν και άλλα πρόσωπα που μπορεί να εμπλέκονται στη διπλή δολοφονία.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ