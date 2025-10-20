Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
20
Οκτώβριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Συνεχίζεται η αποχή των δικηγόρων της Καλαμάτας – Κ. Μαργέλης : «Δυστυχώς η ελληνική δικαιοσύνη εγκαταλείπεται» (video)

Share

Σε αποχή από τις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων προχώρησαν οι δικηγόροι της Καλαμάτας από τις 18 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τα δίκαια αιτήματα των Δικηγορικών Συλλόγων Σπάρτης και Γυθείου.

Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Καλαμάτας Κώστας Μαργέλης σημειώνοντας

«Πρώτή φορά απεργούν τόσοι δικηγορικοί σύλλογοι με σοβαρά προβλήματα στην απονομή δικαιοσύνης. Τεράστια έλλειψη σε εισαγγελικούς λειτουργούς και σε δεύτερο επίπεδο μεγάλα κενά από την έλλειψη δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι είναι στα όριά τους. Η μόνη υπόσχεση που έχει δοθεί είναι να υπάρχει ένας εισαγγελικός πάρεδρος να καλύψει τα τεράστια κενά στο Πρωτοδικείο Λακωνίας. Δυστυχώς η ελληνική δικαιοσύνη εγκαταλείπεται».

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ