Συνεχίζεται η αποχή των δικηγόρων της Καλαμάτας – Κ. Μαργέλης : «Δυστυχώς η ελληνική δικαιοσύνη εγκαταλείπεται» (video)

Σε αποχή από τις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων προχώρησαν οι δικηγόροι της Καλαμάτας από τις 18 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τα δίκαια αιτήματα των Δικηγορικών Συλλόγων Σπάρτης και Γυθείου.

Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Καλαμάτας Κώστας Μαργέλης σημειώνοντας

«Πρώτή φορά απεργούν τόσοι δικηγορικοί σύλλογοι με σοβαρά προβλήματα στην απονομή δικαιοσύνης. Τεράστια έλλειψη σε εισαγγελικούς λειτουργούς και σε δεύτερο επίπεδο μεγάλα κενά από την έλλειψη δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι είναι στα όριά τους. Η μόνη υπόσχεση που έχει δοθεί είναι να υπάρχει ένας εισαγγελικός πάρεδρος να καλύψει τα τεράστια κενά στο Πρωτοδικείο Λακωνίας. Δυστυχώς η ελληνική δικαιοσύνη εγκαταλείπεται».