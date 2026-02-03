Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο το 2026

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις.

Η πλατφόρμα για την υποβολή περίπου 6,9 εκατομμυρίων φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να ανοίξει τις πύλες της στις 16 Μαρτίου 2026

Οι νέες ρυθμίσεις που ενεργοποιήθηκαν για τα εισοδήματα του 2025, τα οποία θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν φέτος, περιορίζουν τα τεκμήρια και μειώνουν τον φόρο εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών και ιδιοκτητών ακινήτων αλλά και όσους διαθέτουν κατοικίες, αυτοκίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία.

Φορολογικές δηλώσεις και κατηγορίες

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Το τεκμήριο μειώνεται κατά 50% για όσους δραστηριοποιούνται και διαμένουν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός της Αττικής. Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου, η μείωση ισχύει για οικισμούς έως 1.700 κατοίκους.

Έκπτωση 50% προβλέπεται επίσης για επαγγελματίες με ποσοστό αναπηρίας 67%–79%, για όσους κατοικούν σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, για μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται η αποκλειστική επιμέλεια, για γονείς εξαρτώμενων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 67%, για πολύτεκνες οικογένειες, για εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας στο όχημα έως 25% και για εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων.

Τεκμήρια διαβίωσης: Τα τεκμήρια διαβίωσης μειώνονται έως και 50%, ενώ καταργείται το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα παιδιά του φορολογουμένου που έχουν δικό τους εισόδημα. Ενδεικτικά, το τεκμήριο διαβίωσης για κύρια κατοικία 80 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.600 ευρώ το τ.μ. μειώνεται στα 2.240 ευρώ από 3.200 ευρώ. Για κύρια κατοικία 120 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.500 ευρώ το τ.μ. μειώνεται από 5.800 ευρώ σε 4.040 ευρώ, ενώ για κατοικία 120 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 3.000 ευρώ το τ.μ. μειώνεται από 8.120 ευρώ σε 5.252 ευρώ. Για κατοικία 200 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.000 ευρώ το τ.μ., το τεκμήριο διαβίωσης μειώνεται στα 10.200 ευρώ από 14.600 ευρώ.

