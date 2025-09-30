Φορολογικό νομοσχέδιο: Ποιες αλλαγές προωθούνται – Τι αλλάζει για νέους και οικογένειες

Η κλίμακα του φόρου εισοδήματος αλλάζει. Από το 2026 όλοι οι βασικοί συντελεστές (πλην του 9%) μειώνονται κατά δύο μονάδες, με πρόσθετες εκπτώσεις ανάλογα με τα τέκνα. Στην πράξη, οικογένειες με παιδιά βλέπουν το βάρος να πέφτει θεαματικά: ο συντελεστής για δύο παιδιά κατεβαίνει στο 16%, για τρία στο 9%, ενώ οι πολύτεκνοι φτάνουν σε μηδενικό φόρο για ένα σημαντικό τμήμα του εισοδήματος. Μπροστάρηδες του μέτρου οι νέοι: κάτω των 25 δεν θα πληρώνουν φόρο μέχρι 20.000 ευρώ, ενώ για τους 25-30 ετών ο συντελεστής πέφτει στο 9% για το εισοδηματικό κλιμάκιο 10.000–20.000 ευρώ.

Υπάρχουν και «γέφυρες» στις υψηλότερες κλίμακες: νέος συντελεστής 39% για εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ, ενώ στα ενοίκια εμφανίζεται ενδιάμεση κλίμακα 25% για τα 12.000–24.000 ευρώ. Παράλληλα, τα τεκμήρια κατοικιών μειώνονται κατά 30% και τα τεκμήρια για αυτοκίνητα «κουρεύονται», σε μια προσπάθεια να περιοριστούν στρεβλώσεις δεκαετιών. Οι αλλαγές στα τεκμήρια στοχεύουν να φέρουν πιο κοντά τα πραγματικά εισοδήματα με τα φορολογητέα, περιορίζοντας τις αδικίες που για χρόνια χτυπούσαν μικροϊδιοκτήτες ή εργαζόμενους με παλαιά σπίτια και οχήματα που δεν αντιστοιχούσαν σε υψηλή φοροδοτική ικανότητα.

