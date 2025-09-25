Φωτιά σε έκταση με καλαμιώνες στο Αριοχώρι Καλαμάτας

Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Αριοχώρι του δήμου Καλαμάτας.

Λίγο μετά τις 16:00 σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή με καλαμιώνες, με την Πυροσβεστική να σπεύδει άμεσα στο σημείο, όπου παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα.

Στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν 27 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και εθελοντές με οχήματα της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Καλαμάτας και πεζοπόρο τμήμα.

Βίντεο από το μέτωπο της φωτιάς: