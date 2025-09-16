«Φωτιά» στις τιμές των φρούτων – Οι λόγοι για την ακρίβεια στα εποχικά προϊόντα

Ραγδαία άνοδος καταγράφηκε εν μέσω θέρους στις τιμές παραγωγού στα φρούτα, όπως έδειξε χθεσινή (15.9.2025) έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι τιμές των φρούτων -όταν βγαίνουν από το χωράφι του παραγωγού- τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 48,7% σε ετήσια βάση, και με μηνιαία μεταβολή +18,5% έναντι Ιουνίου. Ο συνολικός δείκτης εκροών της γεωργίας κινήθηκε στο +4,5%, με την υποομάδα των φρούτων να αποτελεί, προφανώς, τον βασικό παράγοντα της ανόδου.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ο δείκτης τιμών εισροών στη γεωργία υποχώρησε κατά 1,4% σε ετήσια βάση, που σημαίνει πως εξοπλισμοί και υλικά που είναι απαραίτητα στην παραγωγή, ήταν πιο φθηνά σε σχέση με πέρυσι.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κινητός μέσος όρος 12μήνου του γενικού δείκτη εκροών παραμένει μειωμένος κατά 2,4%, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η έντονη άνοδος στα φρούτων είναι σχετικά πρόσφατη. Στις εισροές, η πτώση προήλθε κυρίως από τα αναλώσιμα μέσα και ιδιαίτερα από την ενέργεια και τα λιπαντικά.

