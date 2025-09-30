Φόβοι για αυξήσεις στο ρεύμα αν ο χειμώνας είναι βαρύς

Ανησυχητικά μηνύματα για την πορεία των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας τη χειμερινή περίοδο στέλνουν οι χονδρεμπορικές αγορές της Ευρώπης, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι η αγορά θα μπορούσε να δει απότομες διακυμάνσεις εάν ο χειμώνας είναι βαρύς. Οι ώρες ηλιοφάνειας λιγοστεύουν, οι αποδόσεις των φωτοβολταϊκών πέφτουν, η συνολική παραγωγή των ΑΠΕ υποχωρεί, ενώ η ζήτηση αρχίζει να ανεβαίνει λόγω θέρμανσης και το μερίδιο του ακριβού φυσικού αερίου να αυξάνεται για την κάλυψή της.

Όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, αν και οι τιμές φυσικού αερίου στον κόμβο του ΤΤF παραμένουν σε σταθερά επίπεδα, 30-32 ευρώ/μεγαβατώρα, παραμένουν ευάλωτες στους γεωπολιτικούς κλυδωνισμούς, ενώ οι χαμηλότερες παραδόσεις LNG από γαλλικούς τερματικούς σταθμούς λόγω των συνεχιζόμενων απεργιών, σε συνδυασμό και με τα χαμηλότερα επίπεδα αποθεμάτων στις ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου σε σχέση με πέρυσι, προοιωνίζονται αστάθεια που θα δοκιμάσει τις αντοχές νοικοκυριών και επιχειρήσεων και μάλιστα με ένταση στην περίπτωση ενός βαρύ χειμώνα.

