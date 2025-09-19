Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στις αυξήσεις

Οι αυξήσεις που θα λάβουν οι συνταξιούχοι από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ξεκινούν από 12 ευρώ τον μήνα για όσους έχουν πολύ χαμηλές συντάξεις (έως 500 ευρώ) και φτάνουν έως 55 ευρώ τον μήνα για τα «ρετιρέ» των συντάξεων. Οι μέσες συντάξεις (μεταξύ 1.300 ευρώ και 1.700 ευρώ) θα έχουν αυξήσεις από 32 ευρώ έως 42 ευρώ τον μήνα.

Η ενίσχυση θα είναι μεγαλύτερη για όσους δικαιούνται το επίδομα των 250 ευρώ που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο

Με βάση τα σημερινά δεδομένα η αύξηση στις συντάξεις το 2026 θα κινηθεί στα επίπεδα του 2,35%, με βάση τον μέσο όρο μεταβολής ΑΕΠ και πληθωρισμού. Το ποσοστό αυτό είναι ενδεικτικό και θα οριστικοποιηθεί στο τέλος του έτους. Το εισόδημα των συνταξιούχων θα αυξηθεί ως εξής:

• Συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση 2,35%.

• Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν το μισό της αύξησης (περίπου 1,17%) το 2026 και από το 2027 ολόκληρο το 2,35%.

