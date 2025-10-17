Φράγμα Φιλιατρινό: Στην τελική ευθεία υλοποίησής του το μεγάλο έργο των αρδευτικών δικτύων στη Μεσσηνία – Ο προσωρινός ανάδοχος (video)

Η ΖΙΤΑΚΑΤ είναι η τεχνική εταιρεία η οποία είναι προσωρινός ανάδοχος για το έργο των αρδευτικών δικτύων του Φράγματος Φιλιατρινού στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου ΥΠΟΜΕ, η προσφορά της αφού έγινε αποδεκτή η αιτιολόγηση της στα πλαίσια της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς προχώρησε στην αποδοχή της προσφοράς και ενέκρινε το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης.

Στον ίδιο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 12 εταιρείες. Πέρα από την ΖΙΤΑΚΑΤ, προσφορές έδωσαν επίσης οι: ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (25,35), ΘΕΜΕΛΗ (24,36), ΤΕΚΑΛ-ΠΕΤΡΗΣ (22,90), ΘΑΛΗΣ-Τ&Τ (16,78%), ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ (16,44%), ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (15,56%), ΑKTOR (14,70%), ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (12,95%), ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (11,42%), ΙΝΤΕΡΚΑΤ (8,26%), ΕΚΤΕΡ (5,60%).

Το έργο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι πλέον στην τελική ευθεία για να υλοποιηθεί καθώς μένει να δούμε αν θα υπάρξει κάποια προσφυγή κατά της απόφασης.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 52 εκατ. ευρώ (41,93 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ). Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Με πρόχειρους υπολογισμούς, αν η σύμβαση ενεργοποιηθεί μέχρι το ερχόμενο Φθινόπωρο τότε χωρίς να υπολογίζονται επιπλέον καθυστερήσεις θα μπορεί να ολοκληρωθεί το 2028.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσα από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020».

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή των αρδευτικών δικτύων Φιλιατρινού.

Με βάση τη μελέτη, τα αρδευτικά δίκτυα τα οποία θα εξυπηρετούν την περιοχή θα υδροδοτούνται από το φράγμα και τον ταμιευτήρα Φιλιατρινού, αλλά και από τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς αρδευτικού νερού από το φράγμα.

Επίσης, τα έργα του φράγματος θα συμπληρωθούν από τη νέα οδό αποκατάστασης της κυκλοφορίας Φιλιατρά – Χριστιανούπολη, με δεδομένο ότι η υφιστάμενη οδός θα κατακλυστεί από τον ταμιευτήρα.

Πρόκειται για ένα έργο υψηλής σημασίας, κυρίως για την υποστήριξη της δραστηριότητας του πρωτογενούς τομέα στη Μεσσηνία, καθώς η έκταση που θα καλύψουν τα αρδευτικά δίκτυα ανέρχεται σε 31.560 στρέμματα.

Περιλαμβάνονται συνοπτικά τα κάτωθι έργα:

– Σύνδεση με τα έργα υδροληψίας του φράγματος Φιλιατρινού και κατασκευή έργων προσαρμογής μέχρι την αρδευτική περίμετρο

– Τρεις αναρρυθμιστικές δεξαμενές και τρεις μικρότερες δεξαμενές ελέγχου πίεσης – ροής

– Αρδευτικά σωληνωτά δίκτυα πιέσεως για τη διανομή του νερού στη πεδιάδα

– Έργα αγροτικής οδοποιίας και ασφαλτόδρομων

– Αυτοματισμοί δικτύου\

ΠΗΓΗ ypodomes.com