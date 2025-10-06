Πρότυπο και ενεργειακά αναβαθμισμένο, Γύρισε σελίδα το νηπιαγωγείο και δημοτικό Βαλύρας (pic’s &video)

Εγκαινιάστηκε χθες Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 το πλήρως ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Βαλύρας μέσα σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, παρουσία πλήθους κόσμου και πολλών μαθητών. Τα εγκαίνια τέλεσαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιος (ο οποίος κατάγεται από την Βαλύρα) και Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.

Ο Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης Ευστάθιος μίλησε για το σχολείο με λόγια συγκίνησης και ωραίες αναμνήσεις από τη φοίτησή του ως μαθητής, προσφέροντας στο σχολείο μία εικόνα της Παναγίας Γοργοϋπηκόου. Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος μίλησε για τις προσωπικότητες που ανέδειξε αυτό το σχολείο προσφέροντας στον Μητροπολίτη κ. Ευστάθιο ένα κολάζ φωτογραφιών από τα μαθητικά και εκκλησιαστικά του χρόνια.

Ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος στον χαιρετισμό του εξέφρασε την μεγάλη του χαρά για την ολοκλήρωση αυτού του έργου ενάμιση μήνα πριν την συμβατική του υποχρέωση και την παράδοσή του σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Τόνισε ότι η ποιοτική εκπαίδευση είναι ότι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά για την πρόοδό τους και η βάση για να προχωρήσει μία κοινωνία μπροστά. Σημείωσε ότι στρατηγικός στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να συνδράμει στην προσπάθεια αναστροφής του κλίματος της πληθυσμιακής συρρίκνωσης προσφέροντας έργα και υποδομές στους νέους. Κατόπιν αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών από τον Δήμο, στην άμεση ανταπόκριση του προέδρου της ΚΤΥΠ ΑΕ κ. Κατσίπου και του διευθύνοντος συμβούλου της κ. Γιάνναρη για την πραγματοποίηση του έργου, και την αναβάθμιση του σχολείου από την ΚΤΥΠ ΑΕ σε κτίριο με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα και σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση. Πρόσθεσε ότι ταυτόχρονα ο Δήμος με ιδίους πόρους ανακατασκεύασε τον περιβάλλοντα χώρο, διαμορφώνοντας γήπεδο μπάσκετ, κιόσκι σκίασης και αναμονής και το πάρκινγκ εξωτερικά του σχολείου και ευχαρίστησε όσους συνεργάστηκαν για την επίτευξη του έργου τονίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή θα είναι πάντα δίπλα στους νέους με έργα και όχι με λόγια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤΥΠ ΑΕ Αθανάσιος Γιάνναρης σημείωσε ότι οι επεμβάσεις ανέδειξαν το σχολείο σε ένα ενεργειακά σύγχρονο κτίριο, τονίζοντας ότι οι νέοι για την παραμονή τους στην επαρχία πρέπει να έχουν ποιοτικά σχολεία, πρόσβαση στην γνώση και την δημιουργία και η ΚΤΥΠ ΑΕ εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση.

Στη συνέχεια χαιρετισμούς απηύθυναν οι βουλευτές Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος, η διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεοφανία Σιούτη, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βαλύρας Δημήτρης Τσιλίκας και ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Βαλύρας Γιώργος Κοσμόπουλος.

Ακολούθησε το κόψιμο της κορδέλας των εγκαινίων και η περιήγηση στις ανακαινισμένες αίθουσες του σχολείου.

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν επίσης ο πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, η Δήμαρχος Οιχαλίας Παναγιώτα Γεωργακοπούλου, ο πρόεδρος της ΚΤΥΠ ΑΕ Τιμολέων Κατσίπος, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, γονείς, μαθητές, κ.ά.