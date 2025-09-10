Φρούτα και λαχανικά: Αύξηση 4,04% στις εισαγωγές το 2025

Οι εισαγωγές φρούτων και λαχανικών στην Ελλάδα για το 2025 συνεχίζουν να καταγράφουν άνοδο, φτάνοντας τους 524.522 τόνους το οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου, καταγράφοντας αύξηση 4,04% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η τάση αυτή δείχνει τη συνέχιση της αύξησης των εισαγωγών, που αναμένεται να επηρεάσει την εγχώρια αγορά και τις στρατηγικές των Ελλήνων παραγωγών.

Η αυξημένη παρουσία ξένων προϊόντων στην ελληνική αγορά έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις για τους Έλληνες παραγωγούς. Προκειμένου να ανταγωνιστούν τα εισαγόμενα προϊόντα, η εγχώρια παραγωγή φρούτων και λαχανικών καλείται να ενισχύσει την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητά της. Τα προϊόντα που εισάγονται από χώρες της ΕΕ και άλλες περιοχές συχνά προσφέρονται σε ανταγωνιστικές τιμές, δημιουργώντας πίεση στις τιμές των εγχώριων προϊόντων.

