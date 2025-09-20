Τελευταία Νέα
Φθινοπωρινή ισημερία 2025: Πότε ξεκινά επίσημα το φθινόπωρο, ποια ημέρα πέφτει

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη φθινοπωρινή ισημερία, η έλευση της οποίας σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού και την αρχή του φθινοπώρου στο Βόρειο Ημισφαίριο. Οι ημέρες μικραίνουν, το φως της ημέρας δίνει όλο και περισσότερο τη θέση του στο σκοτάδι, τα φύλλα στα δέντρα κιτρινίζουν και αρχίζουν να πέφτουν και στα χωράφια ξεκινά η συγκομιδή αγροτικών προϊόντων.

Η φθινοπωρινή ισημερία πέφτει στις 22 Σεπτεμβρίου, στις 16:20 ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, εκείνη τη στιγμή ο Ήλιος θα βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον Ισημερινό, με αποτέλεσμα η ημέρα και η νύχτα να έχουν σχεδόν ίση διάρκεια σε όλο τον πλανήτη.

Από εκεί και μετά, στο Βόρειο Ημισφαίριο της Γης οι ημέρες αρχίζουν να μικραίνουν και οι νύχτες να μεγαλώνουν, μέχρι να έρθει το Χειμερινό Ηλιοστάσιο τον Δεκέμβριο. Σε επίπεδο θερμοκρασίας η ζέστη υποχωρεί ολοένα και περισσότερο και τα ελαφριά ρούχα δίνουν τη θέση τους στα πιο βαριά της ντουλάπας.

