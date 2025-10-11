Στο «κόκκινο» 173 δήμοι για δασικές πυρκαγιές – Μεσσηνία, Λακωνία και Δήμος Τρίπολης στις περιοχές με υψηλής επικινδυνότητας

Oσο κι αν ακούγεται εξωπραγματικό, ο χάρτης εκτίμησης δασικών πυρκαγιών της χώρας, με τον οποίο χωρίζεται η επικράτεια σε περιοχές χαμηλού και υψηλού κινδύνου, είχε καταρτιστεί το 1980 και από τότε δεν έχει αλλάξει. Αυτή την πρωτοφανή παθογένεια έρχεται να διορθώσει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης χωρίζοντας τη χώρα σε τρεις κατηγορίες επικινδυνότητας –υψηλή, μεσαία και χαμηλή–, προσφέροντας δύο βασικές υπηρεσίες: πρώτον, ο νέος χάρτης θα δώσει τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ενισχύοντας τις δυνάμεις της όπου υπάρχει ανάγκη και, δεύτερον, θα δώσει τη δυνατότητα στο υπουργείο Εσωτερικών να διανέμει τα χρήματα της πολιτικής προστασίας σε κάθε δήμο με πιο αντικειμενικά κριτήρια, βάσει της ζώνης επικινδυνότητας στην οποία ανήκει.

Η «Κ» παρουσιάζει αποκλειστικά το τελικό σχέδιο που εκπόνησε ειδική ομάδα εργασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, υπό τον Γ. Κεφαλογιάννη, συλλέγοντας τα τελευταία δύο χρόνια όλα τα στοιχεία που χρειάζονται ώστε να γίνει αναθεώρηση του χάρτη, εστιάζοντας στη συχνότητα των πυρκαγιών σε κάθε περιοχή και στα μοντέλα της κλιματικής κρίσης. Πλέον το μόνο που απομένει είναι η οριστική επικύρωση του χάρτη από τα υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Περιβάλλοντος. Αυτό αναμένεται να γίνει και τυπικά στα τέλη Οκτωβρίου, ώστε να αποτυπώνονται με βάση τα τελευταία δεδομένα οι περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο από πυρκαγιές, ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει ατύπως και ως χάρτης επικινδυνότητας για πλημμύρες, καθώς κατά κανόνα οι καμένες δασικές εκτάσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα πλημμυρών. Το τελικό βήμα είναι εντός του Νοεμβρίου να υπογραφεί η διυπουργική απόφαση και ο νέος χάρτης κινδύνου να γίνει επίσημος.

Σε αντίθεση με τον χάρτη του 1980, όπου η χώρα χωριζόταν μόνο ανά νομό και μόνο σε δύο βασικές κατηγορίες –υψηλός κίνδυνος και χαμηλός κίνδυνος–, ο νέος χάρτης έχει λάβει πιο εξειδικευμένα δεδομένα και χωρίζει την επικράτεια ανά δήμο και σε τρεις κατηγορίες: οι κόκκινοι δήμοι έχουν υψηλό κίνδυνο, οι πορτοκαλί μέτριο και οι πράσινοι χαμηλό.

Οπως μπορείτε να δείτε στον χάρτη, οι περισσότεροι δήμοι της χώρας είναι πλέον στο «κόκκινο». Πιο συγκεκριμένα, από τους 332 δήμους (συν το Αγιον Ορος) που έχει η χώρα, οι 173 είναι κόκκινοι, οι 82 πορτοκαλί και οι 57 πράσινοι, ενώ 21 δήμοι θεωρούνται αμιγώς αστικοί και δεν καταγράφονται σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες. Γίνεται αντιληπτό ότι το μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι πλέον κόκκινο και πορτοκαλί, με περιοχές ολόκληρες –όπως είναι η Κρήτη, όπου το 1980 ήταν κόκκινα μόνο τα Χανιά– να έχουν μετατραπεί σε υψηλού κινδύνου. Την ίδια ώρα στην Πελοπόννησο, περιοχές όπως ο Δήμος Τρίπολης, η Λακωνία, η Μεσσηνία, που το 1980 θεωρούνταν χαμηλής επικινδυνότητας, πλέον χρωματίζονται είτε με κόκκινο είτε με πορτοκαλί χρώμα.

