Φθινόπωρο Ευεξίας & Ενέργειας στο W Costa Navarino

Το W Costa Navarino φιλοξενεί δύο μοναδικές εμπειρίες που συνδυάζουν ευεξία, αθλητισμό και επαφή με τη φύση. Με την αρμονία του Silent Sound Wellness Retreat και την αδρεναλίνη του Messinia Open Water Swimming, το φθινόπωρο γίνεται η εποχή της επανασύνδεσης, της ενδυνάμωσης και της αναζωογόνησης. Μέσα σε ένα σκηνικό απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς με φόντο τον κόλπο του Ναβαρίνου, το W Costa Navarino μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για όσους αναζητούν την ανανέωση.



25–28 Σεπτεμβρίο υ : The Soul Hub x W Costa Navarino: A Silent Sound Wellness Retreat

Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας από την The Soul Hub, όπου ο ήχος γίνεται ο ρυθμός που οδηγεί σε κίνηση, διαλογισμό και απελευθέρωση. Το retreat περιλαμβάνει γιόγκα με live DJ sets στην παραλία, ασκήσεις αναπνοής με silent headphones, πεζοπορία και guided journaling στη μαγευτική παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, διαλογισμό μέσα στο νερό και πολλά ακόμη.

Αναλυτικά:

Opening Fire Ceremony & DJ Yoga sets

Breathwork & Guided Journaling

Silent Disco Ecstatic Movement

Animal Flow & Floating Meditation

Closing Kundalini Yoga & Shamanic Drum Journey

11–12 Οκτωβρίου : Messinia Open Water Swimming

Για δεύτερη χρονιά, η Transition Sports υποδέχεται αθλητές κάθε επιπέδου για ένα διήμερο κολύμβησης στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου. Με φόντο το Χελωνήσι και τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου, οι δύο διαδρομές, 2χλμ. από το νησί προς την ακτή και 4 χλμ. γύρω από το νησί, προσκαλούν τους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν τις αντοχές τους. Μία πιο σύντομη διαδρομή κατά μήκος της ακτής ειδικά σχεδιασμένη για οικογένειες, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν μαζί την εμπειρία της κολύμβησης.

Το πρόγραμμα περιέχει:

Pre-Race Ritual & Breathing Session

Divari Lagoon Run & Ice Bath Recovery

Sunset DJ Set

2k & 4k Open Water Races + Kids’ Race

Awards & Closing Ceremony

