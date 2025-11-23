Γ Εθνική (4ος όμιλος): 3-0 o Μιλτιάδης την Θύελλα Πατρών, έχασε 2-1 στη Ζάκυνθο ο Πανθουριακός (video)

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίστηκε το Σαββατοκύριακο η δράση στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. Για τις μεσσηνιακές ομάδες που συμμετέχουν στον 4ο όμιλο η αυλαία της 10ης αγωνιστικής ημέρας έφερε μια νίκη και μια ήττα.

Ο Μιλτιάδης παίζοντας στο γήπεδο της ΕΠΣ Μεσσηνίας στον Κορδία, επικράτησε με 3-0 της Θύελλας Πατρών με σκόρερ τους Χότζα, Ταϊρη και Ηλιόπουλο.

Η ομάδα του Τάκη Σακελλαρόπουλου από την άλλη, είχε δύσκολη αποστολή εκτός έδρας αντιμετωπίζοντας την Ζάκυνθο, μια εκ των πρωτοπόρων του Ομίλου, από την οποία γνώρισε την ήττα με 2-1.

Αποτελέσματα

ΠΑΣ Πύργος-Πέλοπας Κιάτου 4-0

Παναχαϊκή-Πανγυθεατικός 3-1

ΠΑΣ Κόρινθος-ΑΟ Λουτρακίου 1-0

Παναιγιάλειος-Ερμής Μελιγούς 1-0

ΑΠΣ Ζάκυνθος-Πανθουριακός 2-1

ΑΟ Μιλτιάδης-Θύελλα Πατρών 3-0