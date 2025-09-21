Τελευταία Νέα
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ Εθνική κατηγορία: Ιδανικό ξεκίνημα για τον Μιλτιάδη – Με το αριστερό… ο Πανθουριακός (video)

Ιδανικό το ξεκίνημα του Μιλτιάδη στην πρώτη αναμέτρηση της σεζόν κόντρα στον ΠΑΣ Κορίνθου, επί του οποίου επικράτησε με δυο γκολ των Ηλιόπουλου και Ηλία Γκίκα.

Στον αντίποδα, η παρθενική εμφάνιση του Πανθουριακού στο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής κατηγορίας δεν συνδυάστηκε με θετικό αποτέλεσμα καθώς στην πρεμιέρα με αντίπαλο τον Πέλοπα στο Κιάτο γνώρισε την ήττα με 1-0.

Τα αποτελέσματα στον 4ο όμιλο:

Πανγυθεατικός-ΑΟ Λουτρακίου 0-2 
Ερμής Μελιγούς-Παναχαϊκή 0-1 
ΑΟ Μιλτιάδης-ΠΑΣ Κόρινθος 2-0 
Πέλοπας Κιάτου-Πανθουριακός 1-0 
Θύελλα Πατρών-ΑΠΣ Ζάκυνθος 1-0

Παναιγιάλειος-ΠΑΣ Πύργος 1-1 

Δείτε ξανά την αναμέτρηση του Μιλτιάδη με τον ΠΑΣ Κόρινθος πατώντας στο κάτωθι link:

