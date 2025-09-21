Γ Εθνική κατηγορία: Ιδανικό ξεκίνημα για τον Μιλτιάδη – Με το αριστερό… ο Πανθουριακός (video)

Ιδανικό το ξεκίνημα του Μιλτιάδη στην πρώτη αναμέτρηση της σεζόν κόντρα στον ΠΑΣ Κορίνθου, επί του οποίου επικράτησε με δυο γκολ των Ηλιόπουλου και Ηλία Γκίκα.
Στον αντίποδα, η παρθενική εμφάνιση του Πανθουριακού στο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής κατηγορίας δεν συνδυάστηκε με θετικό αποτέλεσμα καθώς στην πρεμιέρα με αντίπαλο τον Πέλοπα στο Κιάτο γνώρισε την ήττα με 1-0.
Τα αποτελέσματα στον 4ο όμιλο:
Πανγυθεατικός-ΑΟ Λουτρακίου 0-2
Ερμής Μελιγούς-Παναχαϊκή 0-1
ΑΟ Μιλτιάδης-ΠΑΣ Κόρινθος 2-0
Πέλοπας Κιάτου-Πανθουριακός 1-0
Θύελλα Πατρών-ΑΠΣ Ζάκυνθος 1-0
Παναιγιάλειος-ΠΑΣ Πύργος 1-1
Δείτε ξανά την αναμέτρηση του Μιλτιάδη με τον ΠΑΣ Κόρινθος πατώντας στο κάτωθι link: