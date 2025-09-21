Γ Εθνική κατηγορία: LIVE στο youtube του BEST η αναμέτρηση ΑΟ Μιλτιάδης – ΠΑΣ Κόρινθος (video)

Σε λίγη ώρα ξεκινά η πρώτη αναμέτρηση της χρονιάς για τον Μιλτιάδη, που συμμετέχει και φέτος στο πρωτάθλημα της Γ εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου. Πρώτος αντίπαλος ο ΠΑΣ Κορίνθου, τον οποίο η ομάδα του Εμιλιάνο Χαλιλάι αντιμετωπίζει στο γήπεδο των Γαργαλιάνων, με στόχο να κάνει ποδαρικό με το δεξί.

Τον αγώνα θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε από το κανάλι του BEST στο youtube, σε περιγραφή Ηλία Τσώλη.

Διαιτητής έχει οριστεί ο Ραφαήλ Τριανταφύλλου από την ΕΠΣ Αργολίδας, βοηθοί του θα είναι οι Κωνσταντίνος Γκουριώτης και Δημήτριος Κυμπουρόλουλος από την ίδια Ένωση.

Παρατηρητής διαιτησίας θα είναι ο Νικόλαος Φαντόπουλος από την ΕΠΣ Πειραιά.

https://www.youtube.com/live/HolaXpQ3s4g