Γ. Φίλης: «Από το… ξέπλυμα της Τουρκίας με τη διακήρυξη των Αθηνών, στον απόλυτο εξευτελισμό» | Πως αποτυπώνονται οι εξελίξεις στο διεθνές πεδίο και τι αλλάζει (video)

Αποτυχημένη -εκ του αποτελέσματος- κρίνεται η πολιτική των… ήρεμων νερών, αλλά και τα όσα ήθελε να επιβάλει ως… εντυπώσεις η διακήρυξη φιλίας μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Τα όσα επεσήμανε μιλώντας ο Διδάκτωρ Γεωπολιτικής, Καθηγητής Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Φίλης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ήταν άκρως χαρακτηριστικά για το πώς περάσαμε «από το… ξέπλυμα της Τουρκίας στον απόλυτο εξευτελισμό μετά το άκυρο που υπήρξε για την συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό».

Ο κ. Φίλης αρχικά σημείωσε πως ο Τραμπ λειτουργώντας ως «business man-επιχειρηματίας και ως μετρ της τέχνης -γιατί η διαπραγμάτευση είναι τέχνη πέρα από γνώση- τα έβαλε όλα επάνω στο τραπέζι». Ακολούθως προσέγγισε την σημειολογία της εικόνας της θέσης, της στάσης ακόμη και της… καρφίτσας με το F-35, που είχε διττή ανάγνωση. «Η πρώτη ανάγνωση είναι… ‘’για κοίτα τι σου έχω εδώ’’, η δεύτερη ανάγνωση είναι ‘’για κοίτα τι σου έχω εδώ, δεν θα το έχεις, αν δεν κάνεις αυτά τα οποία θέλω να κάνεις’’». Και αφού αναφέρθηκε σε αυτά και στις προηγούμενες συναντήσεις του Τραμπ με άλλους ηγέτες υπογράμμισε πως ο Αμερικανός Πρόεδρος «…απλώνει τη μανέστρα, τους λέει αυτό που θέλουν να ακούσουν, δείχνει ότι είναι συγκαταβατικός σε όλα, αλλά από εκεί και ύστερα το τι θα γίνει είναι άλλου… παπά Ευαγγέλιο».

Ο κ. Φίλης με τη μεγάλη εμπειρία και στην ανάλυση αυτών των θεμάτων ανέδειξε τις διαστάσεις αυτής της συνάντησης που έχει να κάνει με το ότι «…κάλεσε τώρα τον Ερντογάν, γιατί οι εξελίξεις είναι κοσμογονικές στη Ανατολική Μεσόγειο, για να τον προειδοποιήσει, πρώτον, και βέβαια να του δώσει και κάποια τυράκια. Δεν είναι τυχαίο πως αμέσως μετά τη συνομιλία με τον κ. Ερντογάν, ο κ. Τραμπ, ο πρώτος με τον οποίο συνομίλησε ήταν ο κ. Νετανιάχου. Και όπως καταλαβαίνετε δεν μίλησε με τον κ. Νετανιάχου για να του πει ‘’Μπέντζαμιν, Μπενιαμίν… κάτσε καλά γιατί κοίτα τι σου έκανα με τον Τούρκο’’. Μάλλον το ανάποδο έχει γίνει. Δηλαδή άκου τι μου είπε και τι θα κάνουμε», σημείωσε με χαρακτηριστικό τρόπο. Παράλληλα ανέλυσε το τι περιμένει ο Τραμπ από τον Ερντογάν «μια πιο εφεκτική στάση αναφορικά στο ζήτημα του Ισραήλ, της Γάζας και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή» και πως του «χρύσωσε το χάπι» μια και ο Τραμπ «είναι 150% με τους Ισραηλινούς». Έτσι υπογράμμισε πως το πρώτο πεδίο ήταν η Μέση Ανατολή και το δεύτερο η Ρωσία.

Ο Καθηγητής Γεωπολιτικής αξιολογώντας αυτές τις εξελίξεις εκτίμησε πως ανοίγει ένα πεδίο για την Ελλάδα που θα πρέπει «…να φερθούμε αναλόγως του βάρους και της ιστορίας μας ως χώρα και όχι να ξευτελιζόμαστε με αυτά που κάνει ο Ερντογάν απέναντι στους Έλληνες και στον Έλληνα πρωθυπουργό».

Ερχόμενος σε αυτό το θέμα ανέφερε το πως οι Τούρκοι… πανηγυρίζουν σήμερα ότι έχουν πρόσβαση στον Τραμπ την ώρα που ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν έχει πρόσβαση καμία… «Δεν λένε ψέματα στο συγκεκριμένο. Αυτό είναι επιζήμιο για το εθνικό συμφέρον της χώρας, πάρα πολύ, το να μη μιλάει ο Έλληνας πρωθυπουργός απευθείας με τον κ. Τραμπ».

Ωστόσο το βασικό ζήτημα για τον κ. Φίλη είναι ο απόλυτος εξευτελισμός που επιδίωξαν και πέτυχαν οι Τούρκοι απέναντι στον Έλληνα πρωθυπουργό με το… άκυρο, στη συνάντησης. «Οι Τούρκοι μας δείξανε ότι δεν μας υπολογίζουν. Γιατί; Γιατί είμαστε δεδομένοι. Γιατί; Γιατί τους ξεβγάλαμε, τους ξεπλύναμε δύο χρόνια με αυτό το κατάπτυστο κείμενο που υπογράψαμε στην Αθήνα. Τους ξεπλύναμε!!! Τους ανοίξαμε τις πόρτες για να έρθουν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί να κάνουν business με τους Τούρκους. Δεν εννοώ ότι δεν θα πηγαίνανε…Εννοώ όμως ότι αν εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ιταλία και στην Ισπανία ή στη Γερμανία τους δημιουργούσαμε ζητήματα και κάναμε παραστάσεις δεν θα ήταν τόσο εύκολο να πηγαίνουν και να κάνουν business με τους Τούρκους ούτε να έχουμε αυτή την ιστορία με το SAFE τώρα. Λοιπόν, τους καθαρίσαμε, τους πλύναμε, τους λουστράραμε είμαστε μέλος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας για δύο χρόνια και δεν έχουμε κάνει μία δήλωση για το Κυπριακό…»

Εδώ καυτηρίασε το γεγονός πως δεν υπάρχει ακόμη… άχνα για τα όσα είπε από το βήμα της ΓΣ του ΟΗΕ ο Ερντογάν για την Κύπρο και επικρότησε την αντίδραση Χριστοδουλίδη που «απάντησε ελληνοπρεπώς», σημειώνοντας πως περιμένει σοβαρή και καίρια απάντηση και από τον κ. Μητσοτάκη, «η οποία θα πρέπει ως Έλλην Πρωθυπουργός να αντικατοπτρίζει πρώτον τον απόλυτο εξευτελισμό που δέχτηκε όχι ο ίδιος οι Έλληνες στο πρόσωπό του. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί! Προσέξτε με !Δεν έχει ξανασυμβεί στα μεταπολιτευτικά χρονικά να ξέρουνε, να έχουμε αποδεχτεί να πάμε στο τουρκικό σπίτι στη Νέα Υόρκη, να το έχουμε αποδεχτεί αυτό, που στεγάζει και τους τουρκοκύπριους… Να γνωρίζουμε ότι θα γίνει η σύγκληση των αραβικών κρατών με τον Τραμπ, η οποία είναι τέσσερις ώρες αργότερα και την ίδια ώρα που μας δίνει άκυρο να πηγαίνει και να μιλάει με κάποιον Λίβυο… Λοιπόν, αυτό είναι απόλυτη ξεφτίλα». Ο κ. Φίλης παράλληλα ανέφερε πως καλύτερα που τελικά δεν έγινε η συνάντηση γιατί με τα όσα θα έλεγε ο Ερντογάν στον ΟΗΕ η Ελληνική πλευρά θα ήταν επιπρόσθετα βαθύτατα εκτεθειμένη, και, πως στην ουσία έπρεπε να γνωρίζουμε τι κάνουμε και να μην επιζητήσουμε… εμείς συνάντηση, «…διότι αυτό είναι ευτελισμός του κράτους της Ελλάδος, δεν είναι του πρωθυπουργού… Οι Τούρκοι έχουν αποφασίσει πλέον ότι η διακήρυξη των Αθηνών δεν τους είναι χρήσιμη, πήραν αυτό που θέλανε, δηλαδή τους ξεπλύναμε και στους Ευρωπαίους και στους Αμερικανούς δύο χρόνια τώρα».

Καταληκτικά στάθηκε στην όλη εξέλιξη με την Chevron που είναι θετική και μια game changer «…αρκεί όμως εμείς να υπερασπιστούμε εάν και εφόσον έρθουν πλοία ή εάν και εφόσον υπάρξει συνέχεια αυτού του ζητήματος με τη Chevron να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στη νότια περιοχή. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να έρθουν αμερικανικά αεροπλανοφόρα για να υπερασπιστούν τα ελληνικά χωρικά ύδατα ή όχι χωρικά ύδατα την ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη ή υφαλοκρηπίδα και να λένε, ξέρω εγώ, να λέμε εμείς στην Ελλάδα ok μας πρόδωσαν είναι δικό μας… Λοιπόν, άρα καλώς έγινε που δεν έγινε, δεν είχαμε τίποτα να συζητήσουμε με τους Τούρκους, πολύ κακώς το κάνανε επίτηδες οι Τούρκοι εξευτέλισαν τον Πρωθυπουργό και δια του προσώπου του εξευτέλισαν όλους τους Έλληνες και την Ελλάδα δείξανε ότι δεν μας υπολογίζουν επί της ουσίας» σημειώνοντας πως πια πάμε σε μια… hard rock κατάσταση.