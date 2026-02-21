Τελευταία Νέα
Σε ρυθμούς Καθαράς Δευτέρας η Κεντρική Αγορά Καλαμάτας | Σταθερές τιμές, περιορισμένες ποσότητες (video)

Αντίστροφη μέτρηση για το σαρακοστιανό τραπέζι! Οι τιμές μοιάζει να είναι σε γενικές γραμμές σταθερές, με μόνη «παραφωνία» τα θαλασσινά το κόστος των οποίων είναι αυξημένο σε σύγκριση με πέρυσι.

Η κίνηση στην αγορά παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη, με τους καταναλωτές να επιλέγουν τα απαραίτητα, καθώς η οικονομική πίεση παραμένει στα ύψη.

Οι ελιές καταγράφουν μείωση περίπου 10% σε σύγκριση με το 2025, ενώ σταθερές παραμένουν οι τιμές σε λαγάνα, χαλβά και σουπιές. Αντίθετα, αυξήσεις σημειώνονται στα θαλασσινά, με τις γαρίδες να καταγράφουν άνοδο περίπου 5%, τα καλαμάρια 8% και τα χταπόδια έως 15%, κυρίως λόγω μειωμένης προσφοράς και δυσμενών καιρικών συνθηκών.

