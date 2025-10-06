Γ. Μανιάτης για τις… κινήσεις Τσίπρα: «Για το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ οι επιπτώσεις θα είναι μηδενικές» – Παρέμβαση στην ΕΕ για τον σιδηρόδρομο της Πελοποννήσου (video)

«Δεν μου πέφτει λόγος τι κάνει ο κ. Τσίπρας, αν θέλει να διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ, αν δε θέλει, ποιες είναι οι σκέψεις για το προσωπικό του πολιτικό μέλλον, εάν λειτούργησε όπως λειτούργησε για 2 χρόνια στα ορεινά -που λέει ο ίδιος- εάν είναι απελευθερωμένος προκειμένου να προσφέρει το “είναι” του στην κοινωνία, τώρα που δεν είναι βουλευτής!» σχολίασε αρχικά ο κ. Μανιάτης την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ σε ότι αφορά στους πιθανούς κραδασμούς στο πολιτικό σύστημα σημείωσε: «Η δική μου αίσθηση είναι ότι στο ευρύτερο χώρο της δημοκρατικής παράταξης, στον χώρο που εκφράζει γενικότερα το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, οι επιπτώσεις θα είναι μηδενικές» για να σημειώσει τέλος, πως «προφανώς θα υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά…»

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

«Πρόκειται για μια αστειότητα και είμαι πάρα πολύ επιεικής» είπε με καυστικό τρόπο ο Γιάννης Μανιάτης σε ένα πρώτο σχόλιο επί του θέματος. Ο Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Αντιπρόεδρος Ευρωπαίων Σοσιαλιστών & Δημοκρατών που με σχετική παρέμβασή του έθεσε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρωτίστως εξέφρασε την απορία του του για την πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος να προκηρύξει τη συγκεκριμένη μελέτη. «Το ΤΤΕ δεν καταλαβαίνω και δεν ξέρω πόθεν ορμώμενο, ποιος του ζήτησε να προκηρύξει μελέτη με 3,5 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτούμενη μάλιστα από το Πράσινο Ταμείο, δηλαδή έξω από ελέγχους της ΕΕ, προκειμένου να μετατραπεί σε ποδηλατόδρομο».

Εξηγώντας πως οι συνθήκες όχι μόνο δεν προσφέρονται, αλλά καθιστούν το εγχείρημα επικίνδυνο, ο κ. Μανιάτης αναφέρθηκε στη συνέχεια σε «πολύ περίεργα ζητήματα», και έθεσε τα εξής ερωτήματα: «Ο αρμόδιος φορέας που είναι ο ΟΣΕ και το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών δεν υπάρχουν; Έχουν συμφωνήσει, έχουν διαφωνήσει;». Επισήμανε δε τον κίνδυνο να αποτελέσει η μελέτη το πρώτο βήμα για μια δυσανάλογη δαπάνη. «Προφανώς η προεκτίμηση για μια μελέτη 3,5 εκατομμύριων θα αποτελέσει πρόπλασμα για έργα κατασκευής ποδηλατοδρόμων της τάξης των 35 ή και παραπάνω εκατομμύριων ευρώ, και μιλάμε για ένα κονδύλι που το αν έχει το διαθέσιμο η Ελληνική πολιτεία αύριο μπορεί να αναταχθεί όλο το δίκτυο της Πελοποννήσου και να αρχίσουν να λειτουργούν τα τρένα!» Τονίζοντας τη σημασία ύπαρξης του σιδηροδρομικού δικτύου συγκοινωνιακά, περιβαλλοντικά και πολιτισμικά για την περιφέρει ο κ. Μανιάτης γνωστοποίησε πως κατέθεσε σχετική ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον αρμόδιο Επίτροπο κ. Τζιτζικώστα και τον ρωτώ «Είναι σε γνώση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι μια επένδυση με κοινοτικά κονδύλια πρόκειται να ακυρωθεί στην πραγματικότητα, και να μετατραπεί σε έναν πεζόδρομο εξαιρετικά αμφίβολης χρησιμότητας και σκοπιμότητας;» Χαρακτήρισε το θέμα εξαιρετικά σημαντικό και εξέφρασε την βούληση να προχωρήσει σε επόμενα βήματα, προσμένοντας την απάντηση του επιτρόπου και κάλεσε όσους νοιάζονται για το μέλλον της βιώσιμης κινητικότητας «να βάλουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να διασφαλίσουν χρήματα προκειμένου το δίκτυο της Πελοποννήσου, όπως αυτό γίνεται στην Ελβετία, να λειτουργήσει ως ένα τουριστικό δίκτυο το οποίο θα αυξήσει την τουριστική ελκυστικότητα της Πελοποννήσου και θα μας επιτρέψει να μετακινούμαστε με το πιο φιλοπεριβαλλοντικό μέσο». Όπως τόνισε καταθέτει «την εύλογη απορία του» επαναλαμβάνοντας πως πρόκειται για «δημόσια χρήματα» για να πει με νόημα πως στο άκουσμα της είδησης «Όλοι μείναμε άναυδοι όταν είδαμε αυτή την παράλογη απόφαση και πιστέψαμε ότι είναι fake news», λέγοντας πως υπάρχουν αντιρρήσεις όχι όμως απαντήσεις.