Γ. Μανιάτης: «Η πατρίδα μας δυστυχώς… χάνει ιστορικές ευκαιρίες – Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται σε απόλυτο πολιτικό πανικό» (video)

Κάτι περισσότερο από χαρακτηριστικές ήταν οι αναφορές του Γιάννη Μανιάτη στο φόντο των όσων συμβαίνουν με ένα… blame game μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ένα έργο από την προηγούμενη δεκαετία (από το 2013) που δυστυχώς ακόμη και σήμερα δεν έχει περάσει σε φάση υλοποίησης. Ο Καθηγητής Ενεργειακής Πολιτικής μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST επεξήγησε την γεωστρατηγική σημασία για τους τρεις εταίρους (Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ) και μίλησε για σκηνικά που παραπέμπουν σε εθνικές ήττες, με τέτοιες επιλογές. «Δυστυχώς, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα και θέλω να ελπίζω ότι δεν βρισκόμαστε μπροστά σε μια σοβαρή εθνική ήττα… Μετά λοιπόν από δώδεκα χρόνια που το έργο έπρεπε να έχει ωριμάσει και να είναι σε πλήρη εξέλιξη βρισκόμαστε μπροστά σε έναν εθνικό τραγέλαφο όπου δυστυχώς οι δύο κυβερνήσεις αντί να συνεννοηθούν μεταξύ τους βγάζουν, η μία ανακοινώσεις δημόσιες ανακοινώσεις σε βάρος της άλλης. Όπως καταλαβαίνετε αυτό το οποίο εξελίσσεται στα μάτια μας και στα αυτιά μας είναι αυτό ακριβώς που μπορεί να κάνει την Τουρκία απέναντι να χαίρεται και να χαμογελά τους δε ευρωπαίους εταίρους μας να κοιτούν με απορία», ανέφερε. Παρουσίασε τους λόγους για τους οποίους πρέπει επιτέλους να επιδειχθεί σοβαρότητα και καυτηρίασε ως διπλή ήττα τα όσα ακούγονται περί δήθεν επιλογών που γίνονται… για να μην αυξηθεί η ένταση με την Τουρκία.

Παράλληλα αξιολογώντας τα δεδομένα που υπάρχουν στην οικονομία και την καθημερινότητα μίλησε για τα ποσά που διαχειρίζεται η κυβέρνηση «…εδώ όμως έχουμε μία κυβέρνηση η οποία διαχειρίζεται τα τελευταία έξι χρόνια εκατό δισεκατομμύρια ευρώ εκατό δις ποτέ στην ιστορία των νεότερων ελληνικού κράτους καμία κυβέρνηση, κανένας πρωθυπουργός δεν είχε την τύχη να διαχειρίζεται εκατό δις ώστε να αλλάξει την Ελλάδα, να διαμορφώσει αυτό που λέμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, να κάνει σοβαρές μεταρρυθμίσεις να προετοιμάσει τη χώρα για τους κινδύνους και τις δυσκολίες που βλέπουμε πια ότι έρχονται, τα βλέπουμε αυτά μπροστά μας γεωπολιτικά, οικονομικά σε επίπεδο Ευρώπης κλπ. Τώρα αν μου λέτε, ο κ. Πρωθυπουργός θα δώσει ένα επίδομα εδώ ή ένα επίδομα εκεί μετά από έξι χρόνια το οποίο επίδομα μην ξεχνάμε ότι έχει προκύψει από την υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών, δηλαδή μας το πήρε από την μία τσέπη μας το δίνει στην άλλη τσέπη. Αυτά μπορεί προσωρινά να είναι μια μικρή ανακούφιση με κανέναν τρόπο όμως δεν λύνονται τα δομικά προβλήματα που έχει η εθνική οικονομία και κυρίως τα πραγματικά προβλήματα που έχει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Σας το λέω με πολύ αγωνία.. Η πατρίδα μας χάνει ιστορικές ευκαιρίες», υπογράμμισε εμφατικά για να μιλήσει παράλληλα για την γενικότερη κατάσταση και τις ευθύνες αλλά και τα όσα συμβαίνουν και στο βιοτεχνικό τομέα παρουσιάζοντας ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα και κλείνοντας τόνισε όπως «…έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται σε απόλυτο πολιτικό πανικό».