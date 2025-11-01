Γ. Οικονομόπουλος: Η καθαριότητα αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για τον Δήμο μας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Τρίπολης ξεκίνησε, από τα μέσα Οκτωβρίου, τη φετινή εκτεταμένη δράση καθαρισμού των ερεισμάτων των εθνικών και επαρχιακών δρόμων που ανήκουν στο οδικό του δίκτυο, συνολικού μήκους περίπου 500 χιλιομέτρων. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υλοποίησης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της εικόνας και της καθαριότητας του οδικού περιβάλλοντος σε όλη την επικράτεια του Δήμου.

Οι εργασίες θα εξελίσσονται σταδιακά σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα σε έναν χρόνο, έως το φθινόπωρο του 2025. Ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιούνται επαναληπτικές παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η διαρκής φροντίδα και συντήρηση του οδικού δικτύου.

Κατά την πρώτη φάση της δράσης έχουν ήδη απομακρυνθεί σημαντικές ποσότητες απορριμμάτων — πλαστικά, χαρτιά, γυαλί και διάφορες συσκευασίες. Η εικόνα του οδικού δικτύου παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, συμβάλλοντας τόσο στην αναβάθμιση του τοπίου όσο και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Τρίπολης, κ. Γιώργος Οικονομόπουλος, δήλωσε σχετικά:

«Η καθαριότητα αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για τον Δήμο μας. Με συνέπεια και πρόγραμμα, υλοποιούμε για δεύτερη χρονιά αυτή τη σημαντική δράση, με στόχο ένα καθαρότερο και πιο φιλικό περιβάλλον για όλους. Η φροντίδα του δημόσιου χώρου και η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη που μοιραζόμαστε όλοι, και καλούμε τους δημότες να συμβάλλουν στη διατήρηση της καθαριότητας και της εικόνας του τόπου μας».