Κώστας Τζιούμης: «Βασική προτεραιότητα η βελτίωση των αγροτικών δρόμων και των υποδομών στα χωριά μας»

Ο Δήμος Τρίπολης συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς το πρόγραμμα παρεμβάσεων και έργων βελτίωσης στις τοπικές κοινότητες. Τα συνεργεία καθαρισμού του Δήμου, με τον συντονισμό του Αντιδημάρχου Καθημερινότητας κ. Βασίλη Κοττή και τη χρήση ειδικών οχημάτων, προχώρησαν σε σειρά ουσιαστικών εργασιών σε διάφορα χωριά του Δήμου, ενισχύοντας την ασφάλεια και την προσβασιμότητα για κατοίκους και επισκέπτες.

Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν καθαρισμό χαντακιών για την απομάκρυνση φερτών υλικών και τη βελτίωση της απορροής των υδάτων, χαλικόστρωση και συντήρηση αγροτικών δρόμων, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε καλλιέργειες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και επισκευές και βελτιώσεις σε σημεία του οδικού δικτύου που είχαν υποστεί φθορές, διασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι εργασίες αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης των αγροτικών οδών, με στόχο την ασφαλέστερη και ταχύτερη μετακίνηση ανθρώπων και μηχανημάτων, καθώς και την ομαλή ροή των υδάτων, ιδίως κατά τη χειμερινή περίοδο.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στις τοπικές κοινότητες: Λεβίδι, Παλαιόπυργος, Μηλιά, Μαντεϊκα, Πικέρνι, Λουκά, Πέλαγος, Ψηλή Βρύση, Γαρέα, Πιάνα, Ροεινό, Χρυσοβίτσι, Στάδιο, Κακούρι, Μάκρη και Σάγκα.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κωνσταντίνος Τζιούμης δήλωσε: «Η βελτίωση των αγροτικών δρόμων και των υποδομών στις κοινότητές μας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Στηρίζουμε έμπρακτα τον αγροτικό κόσμο και βελτιώνουμε τις συνθήκες διαβίωσης και παραγωγής. Με σταθερά βήματα συνεχίζουμε να υλοποιούμε παρεμβάσεις που κάνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας καλύτερη και ενισχύουν την ανάπτυξη του τόπου μας».