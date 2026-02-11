Τελευταία Νέα
Γαλατάκι Κορινθίας | Καθαρισμός στον Σάρωνα ποταμό για την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων

Στο Γαλατάκι του Δήμου Κορινθίων βρέθηκε κλιμάκιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού στον Σάρωνα ποταμό, έναν υδατικό αποδέκτη που στο παρελθόν έχει προκαλέσει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, με τις συνέπειες να φθάνουν έως και την Εθνική Οδό Κορίνθου–Επιδαύρου.

Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας Αναστάσιος Γκιολής, της Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Ματίνας Παξού και υπηρεσιακών στελεχών, έγινε αυτοψία στο σημείο, με στόχο την παρακολούθηση της πορείας των παρεμβάσεων και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών.

Οι εργασίες εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδύνων, δίνοντας προτεραιότητα σε περιοχές όπου έχουν καταγραφεί προβλήματα στο παρελθόν. Ο καθαρισμός της κοίτης και η απομάκρυνση φερτών υλικών κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της ομαλής ροής των υδάτων και την προστασία κατοικιών, καλλιεργειών και βασικών οδικών αξόνων.

