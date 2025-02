του Δημήτρη Γ. Απόκη*

“Μπορεί να ξεγελάς όλους τους ανθρώπους μερικές φορές, και μερικούς από τους ανθρώπους όλη την ώρα, αλλά δεν μπορείς να ξεγελάς όλους τους ανθρώπους όλη την ώρα”. Αβραάμ Λίνκολν.

Τα σοφά λόγια του μεγάλου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ηχούν βαριά αυτές τις κρίσιμες ώρες για την πατρίδα μας και απηχούν μια σκληρή πραγματικότητα για την κατάσταση στην οποία διολισθαίνει η χώρα από ώρα σε ώρα.

Σε μια συγκυρία, όπου συντελούνται σεισμικές αλλαγές, οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον και την επιβίωση χωρών από άκρη σε άκρη του πλανήτη, η Ελλάδα βιώνει μια μη αμφισβητήσιμη πολιτική κατρακύλα, που αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους έχει όνομα και διεύθυνση.

Τα γεγονότα και οι αποκαλύψεις των τελευτάιων ημερών, γύρω από το έγκλημα των Τεμπών, ανέδειξαν μια κατάσταση η οποία υφέρπονταν για πολύ καιρό και πλέον δεν μπορεί να αποσιωποιηθεί.

Όπως θα έλεγαν στην Αμερική, “THE SHIT HITS THE FUN”.

Το περιστατικό στη Βουλή, με τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, να σχολιάζει την μελλοντική παράιτηση του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, από την κυβέρνηση, είναι ενδεικτικό της πολιτικής κατρακύλας στην οποία έχει οδηγηθεί η χώρα.

“Θα μείνει 15 ημέρες υπουργός; Τι να σχολιάσω; Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Οταν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, μετρούσε και το κάθε δευτερόλεπτο” , υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός, σε ερώτηση δημοσιογράφου λίγο μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του κ. Τριαντόπουλου, που έρχεται στον απόηχο της πρότασης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσε χθες βράδυ στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του για το έγκλημα των Τεμπών.

Η συνέχεια είναι ακόμη πιο ενδεικτική της τραγικής λογικής που επικρατεί στην κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που βρισκόταν στο σημείο είπε: “ Τότε ήταν άλλες εποχές, πολύ δύσκολες”, με τον πρώην πρωθυπουργό να απαντά: “ Γιατί, τώρα είναι εύκολες;”.

Το έγκλημα των Τεμπών, αποτελεί την κορυφή και σωστά, της τραγικής κατάστασης που επικρατεί πλέον στη χώρα, την οποία διοικεί χώρις να υπάρχει ουσιαστική αντιπολίτευση για χρόνια η σημερινή κυβέρνηση.

Σε όλα τα επίπεδα πλέον, οι Έλληνες πολίτες ανακαλύπτουν, ότι ένα σύστημα χωρίς αντίπαλο, με το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης να το στηρίζει απροκάλυπτα, τους σέρβιρε μια πλασματική εικόνα επιτελικού κράτους, αξιοκρατίας και δήθεν αξιοπιστίας στο διεθνές περιβάλλον.

Ποιό επιτελικό κράτος και ποιά αξιοπιστία; Η δυσοσμία της συγκάληψης των Τεμπών, συνέτριψε και συνεχίζει να συντρίβει το πολυτελούς περιτυλίγματος αφήγημα. Οι υποδομές της χώρας βρίσκονται σε κακό χάλι και ας ευχηθούμε, ο Θεός να σώσει για μια ακόμη φορά την Ελλάδα και να αποφύγουμε την οργή της φύσης, που θα αποκαλύψει τη γύμνια.

Σε επίιπεδο εξωτερικής πολιτικής και status στο διεθνές περιβάλλον, σε μια στιγμή που διαμορφώνετια ένα νέο πλαίσιο, που όπως όλα δείχνουν θα παρασύρει διεθνείς θεσμούς και θα αλλάξει σύνορα, η Ελλάδα, με απποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης και σιωπηρή αποδοχή, συνολικά, της κατ΄εικασία αντιπολίτευσης, έχει οδηγηθεί στο περιθώριο των εξελίξεων, ξεπλένοτας επικίνδυνα την Τουρκία.

Την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τράμπ, και η κυβέρνηση του, σαρώνουν το υφιστάμενο διεθνές πλαίσιο, η κυβέρνηση προσπαθεί υπό καθεστώς σοκ και δέους, να βγεί από το λάκο που η ίδια έσκαψε και έπεσε μέσα.

Αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση και η ώρα για άμεση αλλαγή πορείας έχει παρέλθει προ πολλού.

Μπορεί για κάποιους να είναι δύσκολο να το καταπιούν και να το χωνέψουν, αλλά ότι και να πει κανείς για τον πρώην πρωθυππουργό, Αντώνη Σαμαρά, τα έχει πει, έχει προειδοποιήσει και πάνω από όλα οι θέσεις του, η εμπειρία του και κυρίως η πολιτική του κατεύθυνση, συνάδει απόλυτα με τις εξελίξεις μέσα και έξω από τη χώρα. Άλλωστε δεν είναι μόνος του. Στην ίδια γραμμή βρίσκεται και ο έταιρος πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής.

Η χώρα απαιτεί άμεσα αλλαγή κατεύθυνσης με συντηρητικό πρόσημο. Σίγουρα οι ενναλακτικές που συνεχίζουν να προωθεί το σύνολο των κομμάτων τη σημερινής αντιπολίτευσης, δεν αποτελούν το ενδεδειγμένο φάρμακο για την αποτροπή της καταστροφής. Άλλωστε έχουν αποδοκιμαστεί και συνεχίζουν να αποδοκιμάζονται εκωφαντικά, όπου στήνονται κάλπες.

Η αλλαγή είναι πλέον μονόδρομος. Η συντηρητική παράταξη στην Ελλάδα πρέπει να επανέλθει στις ρίζες της και στην κοινή λογική άμεσα, έτσι ωστε να εξασφαλίσει την επιβίωση και να διασφαλίσει το μέλλον της πατρίδας και του έθνους. Μόνο η εμπειρία μπορεί να το εξασφαλίσει αυτό.

*Ο Δημήτρης Γ. Απόκης, είναι Διεθνολόγος, με ειδίκευση στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική, Γεωπολιτική και Διεθνή Οικονομία. Απόφοιτος των πανεπιστημίων The American University, School of International Service, και The Johns Hopkins University, The Paul H. Nitze, School of Advanced International Studies της Ουάσιγκτον. Είναι μέλος του The International Institute for Strategic Studies, του Λονδίνου. Ως Δημοσιογράφος, υπήρξε επί σειρά ετών διαπιστευμένος ανταποκριτής στο Λευκό Οίκο, στο Στέητ Ντιπάρτμεντ και στο Αμερικανικό Πεντάγωνο.