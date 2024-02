Γιατί αξίζει να επιλέξετε το Deree για σπουδές – Το Deree έρχεται στην Καλαμάτα!

Το Deree θα βρίσκεται στην Καλαμάτα μεταξύ 1-3 Μαρτίου 2024 για μία ενημερωτική παρουσίαση που θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Elite City Resort, ενώ τις υπόλοιπες μέρες, εκπρόσωποι του Deree θα πραγματοποιούν προσωπικά ραντεβού με υποψήφιους φοιτητές για να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματά τους.

Ενημερωθείτε για όλα όσα αναδεικνύουν το Deree σε κορυφαία επιλογή σπουδών, και πραγματοποιήστε ατομικά ραντεβού με συμβούλους σπουδών του Deree, αλλά και να κάνετε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού της Orientum!

Δηλώστε συμμετοχή εδώ

Ποια κατεύθυνση σπουδών να διαλέξω; Πανελλήνιες εξετάσεις ή ιδιωτική σχολή; Ελλάδα ή εξωτερικό;

Στα παραπάνω διλήμματα, το Deree – The American College of Greece απαντά «We’ve got your back» και μας δίνει τους λόγους για τους οποίους έχει εξελιχθεί σε πόλο διεθνών σπουδών στην καρδιά της Ελλάδας:

Τα 38 σύγχρονα bachelor προγράμματα σε τομείς Business, αλλά και σε κλάδους όπως τα Χρηματοοικονομικά, το Cybersecurity, οι Βιοϊατρικές Επιστήμες, οι Παραστατικές και Εικαστικές Τέχνες, η Επικοινωνία, η Ψυχολογία, οι Επιστήμες Υπολογιστών. Όλα τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζουν γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές, ενώ έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση στην διεθνή αγορά εργασίας. Από τη μεταπτυχιακή σχολή του Deree προσφέρονται ακόμη 9 σύγχρονα προγράμματα στους τομείς της Ψυχολογίας, της Επικοινωνίας, της Εκπαίδευσης, του Data Science.

Το αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα που προσφέρει γνώση αλλά και soft skills. H καθοδήγηση από τους καθηγητές, τα ατομικά και ομαδικά projects και το πλήθος εξωακαδημαϊκών δραστηριοτήτων εφοδιάζουν τους σπουδαστές με κριτική σκέψη και δεξιότητες (soft skills), που τους βοηθούν να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και έχουν αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.

Οι μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση σε κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και εξωτερικό, να βρουν part-time απασχόληση σε γραφεία του Κολλεγίου, αλλά και να λάβουν διαρκή υποστήριξη από συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού.

Το διεθνές περιβάλλον σπουδών σε ένα υπερσύγχρονο campus με σπουδαστές από περισσότερες από 70 χώρες.

Το πρόγραμμα Study Abroad, που δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα σε όλο τον κόσμο –συχνά με υποτροφία– σε περισσότερα από 65 κορυφαία συνεργαζόμενα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και στην Ασία.

Το πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών που δίνει σε σπουδαστές ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων τη δυνατότητα να φοιτήσουν παράλληλα στο Deree, να συνδυάσουν γνωστικά πεδία και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, υποτροφίες δίνονται επίσης σε αριστούχους φοιτητές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ για να παρακολουθήσουν ένα minor, δηλαδή μία υποειδίκευση από τις 58 που προσφέρονται στο Deree.

Το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης και υποτροφιών, συνολικού ύψους 6,7 ευρώ για το 2023-24 αλλά και τις υποτροφίες ειδικά για τους νέους της περιοχής!

Θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση του Deree στην Καλαμάτα;

