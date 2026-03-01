Τελευταία Νέα
Γιατί φοράμε ακόμα Μάρτη; Το αρχαίο έθιμο με το κόκκινο-λευκό βραχιόλι

Κάθε 1η Μαρτίου, μικροί και μεγάλοι δένουμε στον καρπό (συνήθως αριστερό) ένα απλό βραχιόλι από κόκκινη και λευκή κλωστή, στριμμένες ή πλεγμένες μαζί. Το γνωστό «μαρτάκι», «Μάρτης» ή «Μαρτιά» παραμένει ένα από τα πιο διαδεδομένα ελληνικά έθιμα.

Η προέλευση και η ιστορία του εθίμου
Το έθιμο έχει βαθιές ρίζες στην Αρχαία Ελλάδα. Σύμφωνα με τον λαογράφο Νικόλαο Πολίτη, συνδέεται με τα Ελευσίνια Μυστήρια, όπου οι μύστες έδεναν μια κλωστή (την «Κρόκη») στο δεξί χέρι και το αριστερό πόδι – συχνά ερυθρόλευκη. Οι αρχαίες Ελληνίδες στόλιζαν ακόμα και το άγαλμα της Αθηνάς με παρόμοια κορδόνια. Παρά τις αντιρρήσεις της πρώιμης Εκκλησίας (π.χ. Ιωάννης Χρυσόστομος τον 5ο αιώνα), το έθιμο επιβίωσε και στα βυζαντινά χρόνια, εξαπλώθηκε στα Βαλκάνια και έφτασε μέχρι σε μας, σήμερα.

Το συναντάμε και σ’ άλλες βαλκανικές χώρες με παραλλαγές: στη Βουλγαρία λέγεται Μαρτενίτσα (συχνά με κρεμαστά στολιδάκια), στη Ρουμανία Mărțișor (συμβολίζει αγάπη και αγνότητα), στην Αλβανία Verore, στη Βόρεια Μακεδονία Μάρτινκα, καθώς και σε Μολδαβία, Κύπρο κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ 

