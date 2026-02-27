Ρεσιτάλ πιάνου από το Δημοτικό Ωδείο στο Studio του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας

Την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 στις 19:00 στο Studio του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί ρεσιτάλ πιάνου του πολυβραβευμένου πιανίστα και νικητή του διαγωνισμού «Ακούμε τους Νέους 2025» Φίληβου Γκάτζιου!

Το Δ.Ω.Κ. σε συνεργασία με το Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της νέας γενιάς πιανιστών που ήδη σε μικρή ηλικία έχει αποσπάσει πλήθος διακρίσεων και βραβείων σε πανελλήνιους αλλά και διεθνείς διαγωνισμούς! Μαζί του συμπράττει η πιανίστα Πόπη Μαλαπάνη.

Η συναυλία αυτή εντάσσεται στις δράσεις εξωστρέφειας του Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας, το οποίο με καλλιτεχνική διευθύντρια την Ντόρα Μπακοπούλου προσφέρει στην Αίγινα βραδιές κλασικής μουσικής εδώ και 20 χρόνια. Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Πρόγραμμα :

J.S.Bach: πρελούδιο και φούγκα σε Μι ύφεση μείζονα (πρώτο βιβλίο)

F. Chopin: νυχτερινό σε ντο ελάσσονα

F. Liszt: Mephisto Waltz

M. Ravel: Ondine από τη σουίτα Gaspard de la nuit

F. Schubert: Fantasie in F minor για 4 χέρια

Είσοδος ελεύθερη.