Γιατί τα Θαύματα του Κόσμου είναι επτά: Η μυστική σημασία του τυχερού αριθμού

Τα Επτά Θαύματα του Κόσμου δεσπόζουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας. Επιβλητικά, εντυπωσιακά και μοναδικά, μία του Αρχαίου και μία του Νέου Κόσμου πάντα «μαγνήτιζαν» τα βλέμματα. Πάντα, βέβαια, ήταν 7. Γιατί άραγε;

Η «μαγεία» του αριθμού επτά και η σημασία του στα «Θαύματα του Κόσμου»

Τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου

Τα Επτά Θαύματα του Νέου Κόσμου

Αν και ο κόσμος είναι γεμάτος με αμέτρητα θαύματα, μόνο επτά απ’ αυτά έχουν και επίσημα ονομαστεί «Θαύματα του Κόσμου». Βέβαια, οι εκδοχές είναι δύο: Τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου και τα Επτά Θαύματα του Νέου Κόσμου.

Ενώ δεν υπάρχει κάποιο κοινό σε αυτές τις λίστες και η πλειοψηφία των αριστουργημάτων της αρχαίας λίστας δεν υπάρχουν πλέον, στο μόνο που τα «βρίσκουν» είναι ο αριθμός. Γιατί όμως μόνο επτά;

Είναι γνωστό πως ο αριθμός επτά συναντάται παντού. Υπάρχουν επτά ημέρες την εβδομάδα, επτά ήπειροι στον πλανήτη, επτά νότες στις περισσότερες παραδοσιακές δυτικές μουσικές, επτά χρώματα στο ουράνιο τόξο, επτά θανάσιμα αμαρτήματα στην χριστιανική πίστη… όλα στο επτά!

Πράγματι, ο συγκεκριμένος αριθμός θεωρείται ευρέως ένας τυχερός αριθμός με ιδιαίτερη σημασία σε όλους τους τομείς της ανθρωπότητας και όχι μόνο. Από αριθμολογικής άποψης, το Astrotalk επισημαίνει πως το επτά είναι ένας πρώτος αριθμός που μπορεί να αναλυθεί στους «3» και «4», οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τη δημιουργικότητα και την πρακτικότητα, αντίστοιχα.

