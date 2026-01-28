Γίνε ο Ήρωας ενός παιδιού! Η ξεχωριστή δράση το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στην Καλαμάτα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου, που έχει καθιερωθεί στις 15 Φεβρουαρίου, αλλά και την 4η Φεβρουαρίου – Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, ο Δήμος Καλαμάτας, σε συνεργασία με την Α.Μ.Κ.Ε. «Κάθε βιβλίο ένα Ταξίδι – Βιβλιοταξιδεύουμε», τη «Φάος» Κοιν.Σ.Επ., το «Αρχέγονο Κύτταρο Αίματος», τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας «Ο Ποσειδών», το «Χάρισε Ζωή», τη Σ.Α.Ε.Κ. Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) και την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, διοργανώνουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά την εθελοντική δράση «Γίνε ο Ήρωας ενός Παιδιού», με στόχο την ευαισθητοποίηση και τη στήριξη των παιδιών που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες, υποστηρίζοντας τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με καρκίνο «Φλόγα».

Για πρώτη φορά, η δράση πραγματοποιείται πριν τις 15 Φεβρουαρίου, καθώς επιλέχθηκε να συνδυαστεί και με την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου (4 Φεβρουαρίου), θέλοντας να τονιστεί ότι μέσα από αυτή την απλή και ανώδυνη κίνηση, μπορεί κάποιος να γίνει ήρωας όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά για κάθε άνθρωπο που δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 14:00, έξω από το Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτα, έναν χώρο που συμβολίζει την πνευματική και κοινωνική συνάντηση των πολιτών. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης για τον καρκίνο, η υποστήριξη της δημόσιας υγείας, η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και η προώθηση της εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

Καλούμε όλους, ηλικίας 18–40 ετών και σε καλή κατάσταση υγείας, να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία και να γίνουν οι «Ήρωες ενός Παιδιού», μέσα από μια απλή και ανώδυνη διαδικασία. Η εγγραφή στη δεξαμενή Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών ΔΕΝ συνεπάγεται άμεση δωρεά μοσχεύματος, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα να αλλάξουμε τη ζωή ενός ανθρώπου που δίνει τη δική του μάχη με τον καρκίνο του αίματος.

Με τη στήριξή σας, μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά της «Φλόγας» και κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται ενάντια στον καρκίνο, να βρει συμβατούς δότες και να βγει νικητής από αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή και τη συμμετοχή σας. Αναμένουμε με αισιοδοξία την ανταπόκρισή σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω συζήτηση.

Δείτε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία:

Χάρισε Ζωή (η επίσημη ιστοσελίδα του φορέα δειγματοληψίας)