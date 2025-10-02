Goldman Sachs: Ο χρυσός μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 4.300 δολάρια στο τέλος του επόμενου έτους

Το περιθώριο για περαιτέρω άνοδο του χρυσού φαίνεται να παραμένει σημαντικό, σύμφωνα με τη Goldman Sachs, η οποία επισημαίνει πως το πολύτιμο μέταλλο θα μπορούσε να κινηθεί ακόμα υψηλότερα από τις ήδη αισιόδοξες προβλέψεις της, επικαλούμενη το ενδιαφέρον ιδιωτών επενδυτών.

Συγκεκριμένα, οι εκπληκτικά ισχυρές εισροές σε αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια με υποστηριζόμενη αξία από χρυσό έχουν ξεπεράσει το προηγούμενο μοντέλο τους, ανέφεραν σε σημείωμα αναλυτές της Goldman Sachs, συμπεριλαμβανομένου του Daan Struyven. Η δυνατότητα για τους ιδιώτες επενδυτές να διαφοροποιηθούν σημαντικά στον χρυσό παρουσιάζει έναν «μεγάλο ανοδικό κίνδυνο» σε σχέση με την πρόβλεψή τους για 4.000 δολάρια ανά ουγγιά για τα μέσα του 2026 και 4.300 δολάρια ανά ουγγιά για το τέλος του επόμενου έτους, σύμφωνα με το Bloomberg.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ