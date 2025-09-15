“Καλπάζει” ο χρυσός: Η τιμή του έχει 14πλασιαστεί από το 2000

Ο Χρυσός παραμένει το απόλυτο ασφαλές καταφύγιο. ‘Ανοδο πάνω από 30% από την αρχή του έτους καταγράφει η τιμή στους χρυσού, απόδοση που ξεπερνά κατά πολύ τους χρηματιστηριακούς δείκτες, ενώ σε πραγματικούς όρους (με πληθωρισμό) το ράλι θυμίζει την περίοδο 1979-1980.

Ο χρυσός ξεπέρασε, προσαρμοσμένος στον πληθωρισμό, το ιστορικό υψηλό του Ιανουαρίου 1980, αγγίζοντας τα 3.643 δολάρια/ουγγιά.

Η τιμή του χρυσού έχει 14πλασιαστεί από το 2000: τα 10.000 δολάρια που επενδύθηκαν τότε έχουν γίνει 140.000 δολάρια σήμερα. Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο χρυσός έχει υπεραποδώσει σε σχέση με τον Nasdaq, ξεπερνώντας τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Ιστορικά ο χρυσός έχει χρησιμεύσει ως το απόλυτο αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού. Αν ο πληθωρισμός αποκλιμακωθεί, ίσως έρθει διόρθωση. Επίσης αν η Fed καθυστερήσει τις μειώσεις επιτοκίων, η τιμή μπορεί να πιεστεί.

