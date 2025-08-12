Γορτυνία: 20ο τουρνουά μπάσκετ στην Δημοτική Ενότητα Κοντοβάζαινας στις 14, 15 και 16 Αυγούστου

Ο Δήμος Γορτυνίας σας προσκαλεί στο 20ο Τουρνουά Μπάσκετ που διοργανώνει στις 14, 15 και 16 Αυγούστου στην Δημοτική Ενότητα Κοντοβάζαινας.

Οι προημιτελικοί θα διεξαχθούν την Πέμπτη 14 Αυγούστου στο ΓΗΠΕΔΟ ΒΕΛΗΜΑΧΙΟΥ στις 19:00μ.μ όπου θα γίνει ο πρώτος (1ος) αγώνας ανάμεσα στις ομάδες ‘Μοναστηράκι’- ‘Βιδιάκι’ και θα ακολουθήσει στις 21:00μ.μ, ο δεύτερος (2ος) αγώνας, μεταξύ των ομάδων ‘Βούτσης’ – ‘Βελημάχι’ ενώ στο ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ θα γίνει στις 20:00μ.μ. ο τρίτος (3ος) αγώνας, ανάμεσα στις ομάδες ‘Κοντοβάζαινα’ – ‘Πελέκι’.

Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Παρασκευή 15 Αυγούστου στο ΓΗΠΕΔΟ ΒΕΛΗΜΑΧΙΟΥ στις 19:00μ.μ, με πρώτο (1ο) αγώνα ανάμεσα στη νικήτρια ομάδα του 2ου αγώνα και την νικήτρια ομάδα του 3ου αγώνα των προημιτελικών.

Θα ακολουθήσει ο δεύτερος (2ος) αγώνας στο ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ στις 21:00μ.μ., όπου η ομάδα ‘Καρδαρίτσι’ θα παίξει με την νικήτρια ομάδα του 1ου αγώνα των προημιτελικών.

Ο τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Αυγούστου στις 20:00μ.μ στο ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ μεταξύ των νικητριών ομάδων των ημιτελικών αγώνων.

*Τα ζεύγη των ομάδων προέκυψαν ύστερα από κλήρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα:

– 6973 350794

– 2797 360000