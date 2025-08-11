Γυμναστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων: Ενίσχυση στην περιφέρεια με τον Goran Vucicevic

Τον 35χρονο Σέρβο γκαρντ Goran Vucicevic εντάσσει στο δυναμικό του ο ΓΣ Γαργαλιάνων, προσθέτοντας ποιότητα και εμπειρία στην περιφέρεια και στο παιχνίδι της μεσσηνιακής ομάδας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διοίκηση του συλλόγου ανακοινώνει με χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον 35 χρονο σέρβο αθλητή Goran Vucicevic! Ο Goran (1.95,SG) έχει πλούσια καριέρα στο εξωτερικό καθώς έχει αγωνιστεί σε Βοσνία, Ισπανία, Σερβία, Σλοβακία, Τσεχία. Στην Ελλάδα έχει φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ στην Basket League, ενώ έχει αγωνιστεί και σε Ερμή Λαγκαδά, ΚΑΟΔ. Την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην ομάδα του Πανσερραϊκού πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις με 20,5 πόντους και 3.1 τρίποντα ανά αγώνα, στο πρωτάθλημα της National League 1.

Goran, καλώς ήρθες στους Γαργαλιάνους!