Γρηγόρης Δημητριάδης στην κοπή πίτας της ΔΕΕΠ Ηλείας: «Είμαι στρατιώτης της παράταξης – Δεν σκοπεύω να πολιτευτώ το 2027»

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΔΕΕΠ Ηλείας, βρέθηκαν τοπικά στελέχη, φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και πρόσωπα της κεντρικής πολιτικής σκηνής, με τη συζήτηση να στρέφεται φυσικά και στην πολιτική επικαιρότητα.

Η παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη έδωσε τον πολιτικό τόνο της βραδιάς.

Ο κ. Δημητριάδης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Καλησπέρα σε όλους. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ πέρα. Θέλω να μιλήσω και να πω κάτι πολύ πρακτικό, το οποίο το λέω παντού. Για την αξία της οργάνωσης και γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ πέρα. Η οργάνωση σε ένα κόμμα σαν τη Νέα Δημοκρατία προσθέτει ποσοστά στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα, τα οποία δεν αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις. Είναι αδύνατον να μετρηθούν τεχνικά. Για αυτό, αυτό που κάνουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εδώ βγαίνουν οι εκλογικοί αντιπρόσωποι, από εδώ βγαίνουν οι άνθρωποι που φοράνε τις κονκάρδες, από εδώ βγαίνουν αυτοί που μοιάζουν φυλλάδια, από εδώ βγαίνουν αυτοί που τηλεφωνούν στον κόσμο. Από εδώ γίνεται όλη η δουλειά. Σε αυτόν τον τομέα για την Ηλεία δεν ανησυχώ, γιατί είναι σε πολύ καλά χέρια. Με κάποιους από εσάς έχω σχέσεις που είναι από τα χρόνια του παππού μου, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη κι αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Κύριε Επίτροπε, γνωριζόμαστε από τότε που ήμουν εγώ παιδί κι εσύ ήσουν στο διπλωματικό σώμα. Υπηρετούσες τη χώρα από τότε και τη συμβουλή σου την αποζητώ πάντα. Κωνσταντίνε Κυρανάκη, είμαστε μαζί τόσα χρόνια. Κοινοί αγώνες από τη ΔΑΠ, από την ΟΝΝΕΔ, μετά στις εσωκομματικές και τώρα σε καμαρώνω αναπληρωτή Υπουργό σε ένα πολύ δύσκολο υπουργείο και είμαι περήφανος που σε βλέπω να τα πηγαίνεις καλά και να υπηρετείς την πατρίδα σου. Ανδρέα Νικολακόπουλε, θυμάμαι την αγωνία, που ερχόσουν πάντα στο Μαξίμου για τα θέματα της Ηλείας. Κι αυτό είναι συγκινητικό. Σε ό,τι με αφορά, είμαι στρατιώτης της παράταξης και τίποτα παραπάνω. Είμαι εθελοντής. Δεν σκοπεύω να πολιτευτώ το 2027, δεν έχω καμία προσωπική ατζέντα. Είμαι εδώ μόνο για να βοηθάω. Αυτό έκανα πάντα κι αυτό θα κάνω μέχρι τέλους. Όσα χρόνια μου δίνει ο Θεός δύναμη, θα είμαι κοντά σας και θα βοηθάω. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, καλή δύναμη και καλούς αγώνες».

Στην εκδήλωση ήταν επίσης παρόντες ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και βουλευτής Ηλειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος, καθώς και ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας.

Ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ηλείας, Διονύσης Παλυβός καλωσόρισε με συγκίνηση τον κ. Δημητριάδη στην εκδήλωση, αναφέροντας ότι γνωρίζονται από την εποχή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι ήταν ο αγαπημένος εγγονός του πρώην Πρωθυπουργού.

Στην τοποθέτησή του, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στάθηκε στον Γρηγόρη Δημητριάδη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι συνέβαλε στην επιτυχή διαχείρηση των κρίσεων, όπως η κρίση στον Έβρο, το Αιγαίο και ο COVID, κατά την πρώτη τετραετία με απραμιλλο εθνικό αίσθημα, ενώ κατέληξε ότι άνθρωποι όπως ο Γρηγόρης Δημητριάδης λείπουν από την πολιτική.

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Νικολακόπουλος σημείωσε για τον κ. Δημητριάδη: «Κάθε μάχη θέλει έναν στρατηγό. Και εσύ είσαι στρατιώτης-στρατηγός γυρίζοντας όλη την Ελλάδα».

Ο Δημήτρης Τσιόδρας αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον κ. Δημητριάδη στο Μέγαρο Μαξίμου, τονίζοντας τη συμβολή του τόσο στο κυβερνητικό έργο, όσο και στην προετοιμασία του προεκλογικού αγώνα, ενώ σημείωσε ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια να λείπουν τέτοια στελέχη από τον αγώνα.

Τέλος, ο Χρήστος Σούλης, Γραμματέας Περιβαλλοντολόγος και Κλιματικής Αλλαγής της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε: «Αποτέλεσε έναν Στρατηγό της κυβέρνησης από το 2019 έως το 2022 και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στις μεγάλες εθνικές επιτυχίες, στις εθνικές προκλήσεις και δυσκολίες αλλά και στο εξαιρετικό αποτέλεσμα που κατέγραφε το κυβερνητικό έργο στο σύνολο του με έναν άψογο συντονισμό. Σήμερα, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που γυρίζει απ’ άκρη σ’ άκρη την χώρα, δίνοντας τον αγώνα του ως ο Στρατηγός της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, στέλνει μήνυμα εγγύησης για τους αγώνες που έρχονται, ενότητας και οργάνωσης».