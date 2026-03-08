Αυτός είναι ο θρυλικός δρόμος της Ελλάδας με τις 30 συνεχόμενες στροφές -Πού βρίσκεται

Ένας από τους πιο τρομακτικούς δρόμους της Πελοποννήσου αλλά και του ελληνικού οδικού δικτύου μετατρέπεται σταδιακά σε μια απολαυστική διαδρομή αναψυχής, έπειτα από τις εργασίες αναβάθμισης του οδοστρώματος.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με εργασίες να πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Αργολίδας.

Συγκεκριμένα, μέσω ενός προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτούμενο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τους τελευταίους μήνες πραγματοποιούνται εργασίες σε εξέλιξη στην Αργολίδα, οι οποίες στοχεύουν στην αποκατάσταση φθορών στο οδόστρωμα και στη συνολική αναβάθμιση της ασφάλειας για οδηγούς και χρήστες του οδικού δικτύου.

Παρεμβάσεις πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων και στην εθνική οδό Κόρινθος – Άργος – Τρίπολη (η γνωστή διαδρομή στους οδηγούς ως Κολοσούρτης). Πρόκειται για τη διαδρομή που ένωνε το Άργος με την Τρίπολη μέσω Αχλαδοκάμπου, και που δικαιολογημένα απέκτησε σχεδόν μυθική διάσταση. Με περισσότερες από 30 συνεχόμενες στροφές στον ορεινό όγκο του Κτενιά, πολλές από αυτές φουρκέτες, ο δρόμος δεν συγχωρούσε λάθη.

Οι απότομες κλίσεις, η στενή χάραξη με μία μόνο λωρίδα ανά κατεύθυνση, η απουσία προστατευτικών στηθαίων και η περιορισμένη ορατότητα, τον κατέτασσαν στις πιο επικίνδυνες διαδρομές της χώρας.

