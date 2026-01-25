Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
25
Ιανουάριος
TOP
VIRAL

H ελληνική «Κατάρα» -Ο δρόμος φάντασμα της Πίνδου που στοίχειωνε τους οδηγούς

Share

Το πυκνό χιόνι, οι αέρηδες που λυσσομανάνε και οι απότομες στροφές συνθέτουν ένα απόκοσμο σκηνικό που δικαιολογεί την τρομακτική ονομασία του δρόμου.

Οι ταγμένοι οπαδοί της φύσης και της περιπέτειας την λατρεύουν. Οι απλοί οδηγοί, ωστόσο, που ήταν αναγκασμένοι να τη διασχίσουν, τρομάζουν. Ένας τρόμος που τους καταβάλει μόνο και μόνο στο άκουσμα του ονόματός της.

Πρόκειται για την «Κατάρα», μία διαδρομή μήκους 18 χιλιομέτρων που αποτελεί τμήμα της παλαιάς Εθνικής Οδού Τρικάλων – Ιωαννίνων και θεωρείται ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους στην Ελλάδα. Ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες που η διέλευση του γινόταν με την ευθύνη των οδηγών όπως μαρτυρούν και οι ταμπέλες οι οποίες στέκουν ως μεταλλικά σκιάχτρα στην άκρη του δρόμου.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

VIRAL

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

VIRAL

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode