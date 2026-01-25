H ελληνική «Κατάρα» -Ο δρόμος φάντασμα της Πίνδου που στοίχειωνε τους οδηγούς

Το πυκνό χιόνι, οι αέρηδες που λυσσομανάνε και οι απότομες στροφές συνθέτουν ένα απόκοσμο σκηνικό που δικαιολογεί την τρομακτική ονομασία του δρόμου.

Οι ταγμένοι οπαδοί της φύσης και της περιπέτειας την λατρεύουν. Οι απλοί οδηγοί, ωστόσο, που ήταν αναγκασμένοι να τη διασχίσουν, τρομάζουν. Ένας τρόμος που τους καταβάλει μόνο και μόνο στο άκουσμα του ονόματός της.

Πρόκειται για την «Κατάρα», μία διαδρομή μήκους 18 χιλιομέτρων που αποτελεί τμήμα της παλαιάς Εθνικής Οδού Τρικάλων – Ιωαννίνων και θεωρείται ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους στην Ελλάδα. Ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες που η διέλευση του γινόταν με την ευθύνη των οδηγών όπως μαρτυρούν και οι ταμπέλες οι οποίες στέκουν ως μεταλλικά σκιάχτρα στην άκρη του δρόμου.

