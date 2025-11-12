Αυτοί είναι οι μόνοι δρόμοι στον κόσμο χωρίς όριο ταχύτητας -Πού μπορείς να φτάσεις τα 300 χλμ./ώρα

Σε έναν κόσμο όπου οι δρόμοι ελέγχονται αυστηρά από ραντάρ και κάμερες, με τους οδηγούς να τιμωρούνται βαριά για κάθε παράβαση του ΚΟΚ, υπάρχουν ακόμη δύο μέρη στον πλανήτη όπου η γρήγορη οδήγηση παραμένει νόμιμη.

Πολύς λόγος έχει γίνει τον τελευταίο καιρό στην χώρα μας για το αυστηρότερο νομικό πλαίσιο που έφερε ο νέος ΚΟΚ, με τα όρια ταχύτητας να έχουν μπει στο στόχαστρο των αρχών, φέρνοντας ηχηρά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 2.000 ευρώ, αν οδηγός ξεπεράσει την ταχύτητα των 200 χλμ./ώρα.

Ταυτόχρονα, όπως γνωρίζουμε ήδη, στα πλάνα της πολιτείας είναι η επικείμενη τοποθέτηση καμερών, οι οποίες θα ελέγχουν για παραβάσεις και θα στέλνουν αυτόματα τις κλήσεις στα κινητά των οδηγών, πλαισιώνοντας ακόμα περισσότερο το δίκτυο των ραντάρ που υπάρχει ήδη στο ελληνικό οδικό δίκτυο.

Διαβάτε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr