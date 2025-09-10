H Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Καλαμάτας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Ευχές για υγεία, πρόοδο και δημιουργία στους μαθητές και μαθήτριες που αύριο ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά.

Στην ανακοίνωσή της η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Καλαμάτας “εύχεται σε όλες και όλους –μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς– μια καλή και δημιουργική νέα σχολική χρονιά.

Με αισιοδοξία και ενότητα υποδεχόμαστε τα παιδιά μας στις σχολικές αίθουσες, γνωρίζοντας ότι οι δυσκολίες είναι πολλές, αλλά σίγουροι πως με αλληλεγγύη, συνεργασία και συλλογική προσπάθεια θα τις ξεπεράσουμε.

Θέλουμε τα σχολεία μας να είναι χώροι χαράς, γνώσης και δημιουργίας, όπου κάθε παιδί θα νιώθει ότι ανήκει, ότι ακούγεται και ότι μπορεί να ξεδιπλώσει τις δυνατότητές του.

Πιστεύουμε βαθιά ότι το σχολείο δεν είναι απλώς χώρος μάθησης, αλλά ο τόπος όπου διαμορφώνονται ολοκληρωμένες προσωπικότητες, με γνώσεις, αξίες και κριτική σκέψη. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε με συνέπεια το έργο μας, διεκδικώντας το σύγχρονο, ασφαλές και ποιοτικό δημόσιο σχολείο που αξίζουν τα παιδιά μας.

Σε αυτήν την προσπάθεια, καθοριστικό ρόλο έχουν οι Σύλλογοι Γονέων. Είναι ο χώρος όπου οι φωνές μας ενώνονται, οι αγωνίες μας γίνονται κοινή δράση και οι ιδέες μας βρίσκουν δρόμο να γίνουν πράξη. Γι’ αυτό καλούμε κάθε γονέα να συμμετέχει ενεργά, να στηρίζει τον σύλλογο του σχολείου του και να είναι κομμάτι αυτής της μεγάλης οικογένειας που αγωνίζεται για τα παιδιά μας.

Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με υγεία, πρόοδο και δημιουργία!

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Καλαμάτας”