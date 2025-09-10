H Νέα Σκηνή επανέρχεται δυναμικά για ένα όμορφο ταξίδι στον μαγικό κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αφού ευχηθούμε καλή χρονιά σε μαθητές, δασκάλους και γονείς, η ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ επανέρχεται δυναμικά για ένα όμορφο ταξίδι στον μαγικό κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού!

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και σας περιμένουμε.

Λειτουργούν τα εξής τμήματα:

Θεατρική Ομάδα Ενηλίκων.

Το έργο που θα ανεβάσουμε το χειμώνα είναι, «Δείπνο για 8 στις 8» της Ελένης Αλεβίζου σε θεατρική διασκευή Ισμήνης Κωνσταντοπούλου. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Λεωνίδας Τριανταφυλλόπουλος με σύμβουλό του την Ισμήνη Κωνσταντοπούλου. Πρόκειται για ένα πολυπρόσωπο έργο μυστηρίου με κάποια κωμικά στοιχεία, όπου επί σκηνής εμφανίζονται 15 ηθοποιοί. Παράλληλα προετοιμάζονται και άλλες θεατρικές δράσεις.

(Σύντομα περισσότερες λεπτομέρειες)

Πρόβες: Κάθε Τετάρτη στις 21:00 & Σάββατο, Κυριακή στις 19:30 Έναρξη προβών την Τετάρτη 10/9/2025

Παιδικό – Εφηβικό Θεατρικό τμήμα.

Για παιδιά και εφήβους από 8-18 ετών.

Η θεατρική αγωγή θα διευρύνει τις γνώσεις των παιδιών σας, θα ισορροπήσει την ψυχολογία τους, θα εμπλουτίσει τη φαντασία τους, θα αναπτύξει το πνεύμα ομαδικότητας και θα τα βοηθήσει να ανακαλύψουν μια νέα διάσταση στην τέχνη!

Μέσα από θεατρικά παιχνίδια, ορθοφωνία, έκφραση και θεατρικές παραστάσεις τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, να παίζουν ρόλους και να ανακαλύπτουν τη χαρά της δημιουργίας και τη μαγεία του θεάτρου.

Κάθε Κυριακή 17:00 με 18:30

Διδασκαλία: Τίνα Πετρουλάκη.

Έναρξη μαθημάτων την Κυριακή 28/9/2025

Τμήμα Ορθοφωνίας και Θεατρικής Έκφρασης. Αν είστε εκπαιδευτικός, νομικός, ή έχει η εργασία σας σχέση με το λόγο. Αν θέλετε τη φωνή σας ομορφότερη, πειστικότερη, πιο επικοινωνιακή. Αν θέλετε να βελτιώσετε τις τραγουδιστικές αλλά και τις θεατρικές σας ικανότητες. Αν θέλετε να βελτιώσετε τη χροιά, την άρθρωση, τον τονισμό, την προφορά σας.

Αν θέλετε να βελτιώσετε απλές διαταραχές λόγου.

Αν θέλετε να αποφύγετε τη γήρανση της φωνής σας.

Αν δίνετε σημασία στη φωνητική σας υγεία.

Τότε δεν έχετε παρά να έρθετε στη ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ.

Κάθε Κυριακή 18:30 με 19:30

Διδασκαλία: Τίνα Πετρουλάκη.

Έναρξη μαθημάτων την Κυριακή 28/9/2025

Χορωδιακό τμήμα – Φωνητικό Σύνολο ΤΕΤΤΙΓΕΣ

Σκοπός του συνόλου είναι η μουσική καλλιέργεια των μελών μέσα από το χορωδιακό τραγούδι και η δημιουργία ενός πολιτιστικού κυττάρου διάδοσης και αξιοποίησης της μουσικής παράδοσης και ανάπτυξης της μουσικής παιδείας.

Το ρεπερτόριο του Συνόλου κινείται στα πλαίσια της παραδοσιακής, έντεχνης, ελληνικής και ξένης μουσικής.

Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας ομάδας, όπου κάθε φωνή έχει τη δική της υπόσταση, πέρα από ηλικίες, γνώσεις, εμπειρίες!

Για ένταξη στο Φωνητικό Σύνολο ΤΕΤΤΙΓΕΣ οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να προετοιμάσουν δυο τραγούδια της αρεσκείας τους, διαφορετικού στυλ. Οι ακροάσεις γίνονται κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο.: 6972985683

Πρόβες: Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη στις 21:00

Διεύθυνση – Διδασκαλία: Τέτα Βασιλάκη

Λογοτεχνικό τμήμα.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα η Λογοτεχνική Ομάδα της ΝΕΑΣ ΣΚΗΝΗΣ διοργανώνει μικρές συναντήσεις μελών και φίλων ή μεγαλύτερες εκδηλώσεις αφιερωμένες στην συγγραφή και στην ποίηση. Η συμμετοχή στην Λογοτεχνική ομάδα και στις συναντήσεις – εκδηλώσεις είναι δωρεάν στους συμπολίτες μας.

Επικεφαλής του Λογοτεχνικού τμήματος είναι η Φιλόλογος -Συγγραφέας Μαρία Σταθέα.

Ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε στον όμορφο κόσμο της τέχνης, των γραμμάτων, του πολιτισμού!

ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ

Σας περιμένουμε.

Πληροφορίες & Εγγραφές στα τηλέφωνα: 6983090712 & 6974413291

Με τιμή για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ανδρέας Βρυώνης Παναγιώτα Καρρά