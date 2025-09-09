Προστασία και ανάδειξη του μονοπατιού της Αρβανιτιάς (video)

Μπροστά μπαίνουν οι εργασίες σε ένα εμβληματικό τοπόσημο της Πελοποννήσου. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού και του Δημάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Ορφανού, έπεσαν οι υπογραφές στην προγραμματική σύμβαση για το μονοπάτι της Αρβανιτιάς στο Ναύπλιο, με προϋπολογισμό περίπου 4,78 εκατ. ευρώ και ένταξη στο ΠΕΠ «Πελοπόννησος 2021-2027» .

Η πράξη στοχεύει στη θωράκιση των πρανών και στην ασφαλή επαναλειτουργία της διαδρομής, με έμφαση σε υψηλής τεχνικής επάρκειας επεμβάσεις και περιβαλλοντική αποκατάσταση της ακτογραμμής της Αρβανιτιάς .