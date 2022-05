House of the Dragon: Βγήκε το πρώτο μεγάλο τρέιλερ του prequel του Game of Thrones

Το νέο, χορταστικό τρέιλερ του prequel του Game of Thrones, “House of the Dragon”, μόλις κυκλοφόρησε από την HBO.

Η σειρά διαδραματίζεται 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα της σειράς που απολαύσαμε σε επτά κύκλους, και έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία του HBO και η πιο πολυνίκης στα Emmy σειρά, όλων των εποχών.

Η νέα σειρά βασίζεται στο βιβλίο Fire & Blood του George R.R. Martin, και στη σκηνοθεσία είναι οι Ryan Condal και Miguel Sapochnik.

Πρωταγωνιστεί ο Paddy Considine (Peaky Blinders) ως King Viserys / Targaryen, η Olivia Cooke ως Alicent Hightower, η Emma D’Arcy ως Princess Rhaenyra Targaryen και ο Matt Smith ως Prince Daemon Targaryen.

Το “House of the Dragon” αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου και σίγουρα θα είναι το βαρύ χαρτί της HBO που είδε τους συνδρομητές της να εκτοξεύονται λόγω του GoT. H ΗΒΟ προγραμματίζει και άλλα prequel στο Westeros σε διάφορες χρονικές στιγμές του saga του Martin.

Μιλώντας στο Hollywood Reporter, ο Sapochnik δήλωσε μεταξύ άλλων: “Σεβαστήκαμε πολύ το κείμενο. Το House of the Dragon έχει το δικό του τόνο και ρυθμό. Σε κάθε περίπτωση, σεβόμαστε απόλυτα το show που προηγήθηκε. Κατά κάποιο τρόπο πατάμε στις “πλάτες” του GoT. Προσωπικά είχα εμπλοκή στο GoT και τώρα θα κινηθούμε με τον τρόπο που είχαμε κινηθεί και τότε. Η νέα σειρά είναι διαφορετική. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε το Thrones”.

O Miguel Sapochnik είχε σκηνοθετήσει, μεταξύ άλλων, τα επεισόδια “Battle of the Bastards” και “The Winds of Winter”. Ο ίδιος ο Μάρτιν είχε ανακοινώσει στο προσωπικό του blog πως τα αρχικά γυρίσματα για το House of the Dragon ολοκληρώθηκαν στα τέλη του Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του House of the Dragon του HBO, “Η σειρά prequel βρίσκει τη δυναστεία των Targaryen στο απόλυτο αποκορύφωμα της δύναμής της, με περισσότερους από 15 δράκους κάτω από τον ζυγό τους. Οι περισσότερες αυτοκρατορίες – πραγματικές και φανταστικές – καταρρέουν σε τέτοια ύψη. Στην περίπτωση των Targaryens, η αργή πτώση τους αρχίζει σχεδόν 193 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones, όταν ο βασιλιάς Viserys Targaryen σπάει έναν αιώνα παράδοσης ονομάζοντας την κόρη του Rhaenyra, κληρονόμο του Iron Throne. Αλλά όταν αργότερα ο Viserys αποκτά έναν γιο, η αυλή συγκλονίζεται. Η Rhaenyra διατηρεί την ιδιότητά της ως κληρονόμος του και οι σπόροι του διχασμού σπέρνουν τριβές σε όλο το βασίλειο”.

Πηγη: News247.gr