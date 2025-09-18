Η 1η Διεθνής Συνάντηση Φωτογραφίας Καλαμάτας ανοίγει τον φακό της στον κόσμο, 20-28 Σεπτεμβρίου 2025

Αντίστροφη μέτρηση για την 1η Διεθνής Συνάντηση Φωτογραφίας Καλαμάτας, που θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας από τις 20 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2025, και περιλαμβάνει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με εκθέσεις, διαλέξεις, workshops και ανοιχτές συζητήσεις.

Τη διοργάνωση και την οργανωτική επιμέλεια έχει η Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας – Φ.Ο.ΚΑΛ. με την οικονομική υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Καλαμάτας. Συνδιοργανωτής είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και χορηγός επικοινωνίας η ΕΡΤ 3 και η ΕΡΤ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

Η καλλιτεχνική διεύθυνση φέρει την υπογραφή του διεθνώς αναγνωρισμένου διευθυντή φωτογραφίας Γιώργου Αρβανίτη, ενώ επίσημος προσκεκλημένος της διοργάνωσης είναι ο Jean-Marc Barr, ηθοποιός, σκηνοθέτης και φωτογράφος.

Στη Συνάντηση συμμετέχουν 17 δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μαζί με φωτογραφικές ομάδες και λέσχες από όλη τη χώρα, προσφέροντας ένα πλούσιο και πολυφωνικό καλλιτεχνικό περιεχόμενο. Η εκδήλωση επιδιώκει να αναδείξει τη φωτογραφία ως σύγχρονο μέσο αφήγησης, πολιτιστικής σύνδεσης και δημιουργικής έκφρασης.

Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 19:30, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.