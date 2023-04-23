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Η 32η στροφή της Α Τοπικής με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις (video)

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Με τα ματς της 32ης αγωνιστικής συνεχίζεται αυτή την ώρα το πρωτάθλημα της Α΄ Τοπικής κατηγορίας.

32η αγωνιστική
10. Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΔΗΜ. ΚΤΕΛ ‘ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ’ Σάββατο 22/04/23 00:00
11. ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Κυριακή 23/04/23 00:00
12. ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Κυριακή 23/04/23 00:00
13. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΡΦΑΡΩΝ Κυριακή 23/04/23 16:00 ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΒΟΣΝΑΚΗΣ Κ.
14. ΠΑΣ ΡΑΧΗΣ – Α.Ε. ΜΑΝΗΣ ΔΗΜ “ΠΑΝ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ” Κυριακή 23/04/23 16:00 ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α.
15. Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Κυριακή 23/04/23 16:00 ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ Α., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ζ.
16. Α.Ε. ΑΒΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΟΥ Κυριακή 23/04/23 16:00 ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΛΙΑΝΟΣ Π.
17. Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ – Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ Κυριακή 23/04/23 16:00 ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΣΚΟΡΔΟΣ Ν.
18. Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ – ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ Κυριακή 23/04/23 16:00 ΡΕΚΚΑΣ Η., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Χ.
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