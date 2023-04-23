Η 32η στροφή της Α Τοπικής με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις (video)

Με τα ματς της 32ης αγωνιστικής συνεχίζεται αυτή την ώρα το πρωτάθλημα της Α΄ Τοπικής κατηγορίας.
|32η αγωνιστική
|10.
|Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
|ΔΗΜ. ΚΤΕΛ ‘ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ’
|Σάββατο
|22/04/23
|00:00
|11.
|ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ
|ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
|Κυριακή
|23/04/23
|00:00
|12.
|ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΜΕΣΣΗΝΗΣ
|Κυριακή
|23/04/23
|00:00
|13.
|ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
|ΑΡΦΑΡΩΝ
|Κυριακή
|23/04/23
|16:00
|ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΒΟΣΝΑΚΗΣ Κ.
|14.
|ΠΑΣ ΡΑΧΗΣ – Α.Ε. ΜΑΝΗΣ
|ΔΗΜ “ΠΑΝ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ”
|Κυριακή
|23/04/23
|16:00
|ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α.
|15.
|Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ
|ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
|Κυριακή
|23/04/23
|16:00
|ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ Α., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ζ.
|16.
|Α.Ε. ΑΒΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΟΥ
|Κυριακή
|23/04/23
|16:00
|ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΛΙΑΝΟΣ Π.
|17.
|Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ – Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ
|Κυριακή
|23/04/23
|16:00
|ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΣΚΟΡΔΟΣ Ν.
|18.
|Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ – ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ
|ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ
|Κυριακή
|23/04/23
|16:00
|ΡΕΚΚΑΣ Η., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Χ.